Evropa ubrzano prelazi na solarne panele kako bi smanjila troškove energije.

Solarna energija postaje jedan od najbrže rastućih izvora obnovljive energije u svijetu, ublažavajući u Evropi visoke troškove zavisnosti od fosilnih goriva. Nedavna analiza organizacije SolarPower Europe pokazala je da je korišćenje sunčeve energije u martu uštedjelo kontinentu više od 100 miliona eura dnevno, smanjujući potrebu za uvozom gasa. Ako cijene gasa ostanu visoke zbog geopolitičkih tenzija povezanih sa ratom u Iranu, solarni kapaciteti bi mogli da uštede Evropi više od 67 milijardi eura samo tokom 2026. godine.

Dok klasični krovni paneli i velike solarne elektrane i dalje čine najveći dio proizvodnje, plug-in varijante su u poslednje vrijeme dospjele u centar pažnje.

Šta je plug-in solar?

Posebno popularni u Njemačkoj, plug-in solarni paneli su mali uređaji koji se mogu postaviti na spoljne površine poput balkona, terasa ili krovova pomoćnih objekata. Energija koju proizvode, za koje u pojedinim evropskim zemljama nije potrebna profesionalna ugradnja, može se koristiti direktno preko standardne utičnice, kao i bilo koji drugi uređaj.

Glavna prednost plug-in solarnih sistema je to što izbjegavaju visoke početne troškove klasičnih krovnih instalacija i pogodni su za ljude koji ne posjeduju svoj dom ili žive u zajedničkom smještaju gdje trajno postavljanje panela nije dozvoljeno.

Iako su znatno jeftiniji u Njemačkoj mogu da koštaju već od 200 eura, njihova proizvodnja je znatno manja u poređenju sa krovnim panelima, pa je i njihov uticaj na račune za struju ograničen, prenosi Euronews.

Koliko možete uštedjeti uz plug-in solar?

Ujedinjeno Kraljevstvo je najnovija evropska zemlja koja je odobrila prodaju plug-in solarnih panela u supermarketima kako bi domaćinstvima pomogla da smanje troškove energije.

Ministar energetike Ed Miliband kaže da će ovaj potez podstaći razvoj čiste, domaće energije i smanjiti zavisnost zemlje od nestabilnih tržišta fosilnih goriva, kao i ojačati energetsku nezavisnost.

"Očekuje se da će plug-in solarni paneli koštati između 400 i 500 funti (oko 462 do 577 eura) po panelu, a procjenjuje se da svaki može prosječnom domaćinstvu u Britaniji uštedjeti između 70 i 110 funti (80 do 127 eura) godišnje, tako da se investicija ne vraća odmah“, kaže Natali Mati, energetski stručnjak sa sajta Uswitch.

"Uštede će se razlikovati od domaćinstva do domaćinstva i zavisiće od snage panela. Loša orijentacija, sjenka i nepovoljni vremenski uslovi u Britaniji mogu značajno ograničiti količinu proizvedene energije", dodala je ona.

Mati objašnjava da je za maksimalne uštede važno koristiti uređaje tokom najsunčanijih sati dana. Plug-in solarni sistemi su prvenstveno namijenjeni za direktnu potrošnju proizvedene energije, a ne za slanje viška u mrežu uz naknadu (kao kod klasičnih krovnih sistema).

Koliko struje mogu da proizvedu plug-in paneli?

Ujedinjeno Kraljevstvo još nije potvrdilo tačnu snagu ovih sistema, ali u EU oni obično proizvode između 400 i 500 vati. U Njemačkoj je maksimalna dozvoljena snaga invertera za ovakve uređaje 800 vati.

Prema Mati, to je dovoljno za napajanje uređaja koji stalno rade, poput frižidera, Wi-Fi rutera i drugih uređaja u stanju pripravnosti, kao i energetski efikasnih uređaja poput sporih kuvara (koji troše oko 300 vati, u zavisnosti od veličine).

"Ipak, vjerovatno neće biti dovoljno za uređaje poput friteze od 1,4 kW ili prenosne klima-uređaje koji mogu trošiti oko 1 kW“, dodaje stručnjak.

