Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Mazaher Hoseini, zvaničnik zadužen za protokole u kancelariji bivšeg vrhovnog vođe Islamske Republike, Alija Hamneija, potvrdio je da je Modžtaba Hamnei povrijeđen usled "udarne eksplozije", ali je naglasio da se on uspješno oporavio i da je sada "potpuno zdrav".

Hoseini je izjavio na okupljanju pristalica režima da je u zajedničkom napadu SAD i Izraela mjesto gde Modžtaba Hamnei obično drži predavanja potpuno sravnjeno sa zemljom, preneo je BBC na farsi jeziku.

"Srećom po njega, Modžtaba tog dana nije bio u toj prostoriji. Ipak, projektili su pogodili njegovu kuću, pri čemu je ubijena njegova supruga Zahra Hadad Adel, kao i Mesbah Bageri Kani, zet Alija Hamneija."

مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، می‌گوید که مجتبی خامنه‌ای بر اثر «موج انفجار» مجروح شده بود و اکنون بهبود یافته و در «سلامت کامل» است.

Povrede leđa i koljena

Hoseini je opisao trenutak napada: dok se Modžtaba penjao uz stepenice, raketni udar ga je odbacio, usled čega je pao i povrijedio koleno i leđa.

"Leđa su mu se već oporavila, a noga će ubrzo zaceliti“, rekao je Hoseini, odbacujući spekulacije o težim povredama glave. "Imao je samo ogrebotinu iza uha, koja se ispod turbana uopšte ne primećuje, a i to je sanirano."

Zvaničnik je dodao da je tokom incidenta bio u kancelariji vođinog domaćinstva i da su svega 30 metara od njega poginuli Sardar Širazi i njegovi pratioci.

Prema njegovim riječima, sam Ali Hamnei bio je direktna meta napada na svom radnom mjestu, udaljenom svega 70 do 80 metara od mjesta eksplozija.