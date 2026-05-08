Protivvazdušni sistem odbrane (PVO) aktiviran večeras u Teheranu.

Izvor: screenshot/X

Večeras se u Teheranu, prijestonici Irana, aktivirao protivvazdušni odbrambeni sistem (PVO), prenosi "Skaj Njuz". Paralelno sa ovim u Teheranu, u gradu Bandar Abas je odjeknulo večeras više eksplozija, kao i u gradu Minab koji se nalazi jugoistočno od Bandar Abasa.

Ono što je posebno indikativno jeste da se oba grada nalaze sjeverno od Ormuskog moreuza. Iranski državni mediji su, prema pisanju britanskog lista "Gardijan", saopštili narodu da je "neprijatelj" napao Iran, ali nisu precizirali na koga tačno misle.

Kako dalje prenosi pomenuti britanski list, iranska državna agencija "Tašim" je večeras objavila da su tri američka ratna broda bila meta iranske mornarice. Sjedinjene Države se zasad nisu oglašavale o ovom napadu.