Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov rekao je da nije bilo pokušaja ometanja proslave Dana pobjede u Moskvi.

Portparol predsjednika Rusije Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanja novinara otkrio je da li je bilo pokušaja ometanja Parade pobjede u Moskvi povodom Dana pobjede.

Peskov je istakao da nije bilo pokušaja ometanja proslave Dana pobjede, prenosi Komersant.

„Niko ništa nije pokušavao, sve je u redu“, rekao je Peskov.

Dan ranije, Peskov je komentarisao ukaz predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog „O održavanju parade u Moskvi“.

U dokumentu je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odobrio proslavu u ruskoj prijestonici, na šta je Peskov napomenuo da Rusiji za to nije bila potrebna dozvola.

Pored toga, između Rusije i Ukrajine od 8. do 11. maja na snazi je režim prekida vatre.

Podsjetimo, parada u čast 81. godišnjice pobjede nad fašizmom održana je danas na Crvenom trgu u Moskvi. Tokom događaja Vladimir Putin je održao govor. Sama paradna povorka održana je bez teške vojne tehnike.

Rusko Ministarstvo odbrane je obrazložilo ovu odluku pozivajući se na „trenutnu operativnu situaciju“.

Parada u Moskvi je podsjećanje na Veliki otadžbinski rat i veliku žrtvu koju je sovjetski narod podnio tokom Drugog svjetskog rata.

Dan pobjede nad fašizmom obilježava se u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je kapitulacijom nacističke Njemačke okončan Drugi svjetski rat u Evropi.