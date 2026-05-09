Portparol predsjednika Rusije Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanja novinara otkrio je da li je bilo pokušaja ometanja Parade pobjede u Moskvi povodom Dana pobjede.
Peskov je istakao da nije bilo pokušaja ometanja proslave Dana pobjede, prenosi Komersant.
„Niko ništa nije pokušavao, sve je u redu“, rekao je Peskov.
Dan ranije, Peskov je komentarisao ukaz predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog „O održavanju parade u Moskvi“.
U dokumentu je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odobrio proslavu u ruskoj prijestonici, na šta je Peskov napomenuo da Rusiji za to nije bila potrebna dozvola.
Pored toga, između Rusije i Ukrajine od 8. do 11. maja na snazi je režim prekida vatre.
Podsjetimo, parada u čast 81. godišnjice pobjede nad fašizmom održana je danas na Crvenom trgu u Moskvi. Tokom događaja Vladimir Putin je održao govor. Sama paradna povorka održana je bez teške vojne tehnike.
Rusko Ministarstvo odbrane je obrazložilo ovu odluku pozivajući se na „trenutnu operativnu situaciju“.
Parada u Moskvi je podsjećanje na Veliki otadžbinski rat i veliku žrtvu koju je sovjetski narod podnio tokom Drugog svjetskog rata.
Dan pobjede nad fašizmom obilježava se u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je kapitulacijom nacističke Njemačke okončan Drugi svjetski rat u Evropi.