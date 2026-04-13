Rezultati parlamentarnih izbora u Mađarskoj neće uticati na situaciju oko Ukrajine, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

Većinu je osvojio Peter Mađar, lider stranke Tisa, dok pojedini u Budimpešti smatraju da bi nova vlast mogla da podrži finansiranje Kijeva i njegovo ubrzano približavanje Evropskoj uniji.

"To su različiti procesi"

Dmitrij Peskov je naglasio da ne vidi direktnu vezu između izbora u Mađarskoj i daljeg razvoja rata u Ukrajini.

"Ja ne mislim da to ima veze sa perspektivom razvoja rusko-ukrajinskog konflikta. To su vjerovatno različiti procesi. Ne vidim tu nikakvu vezu", rekao je Peskov.

Moskva čeka poteze Budimpešte

Govoreći o mogućnosti da Mađarska odblokira evropski kredit Ukrajini, Peskov je poručio da treba sačekati odluke nove vlasti.

On je istakao i da Rusija poštuje izbor mađarskih građana.

"Mađarski narod je napravio svoj izbor i mi se prema tome odnosimo sa poštovanjem. Zainteresovani smo za dobre odnose sa ovom zemljom i nastavićemo pragmatičan dijalog sa njenim novim rukovodstvom", dodao je.

Orban priznao poraz

Na izborima za parlament Mađarske, nakon obrade 98,9 odsto glasova, stranka Tisa osvojila je 138 od ukupno 199 poslaničkih mjesta.

Vladajući savez Fides - Hrišćansko-demokratska narodna partija, predvođen Viktorom Orbanom, takođe ulazi u parlament, ali bez većine.

Orban je priznao poraz i poručio da će njegova politička opcija nastaviti da djeluje iz opozicije.

Sukob sa EU pred izbore

Neposredno prije izbora, Mađarska je blokirala 20. paket antiruskih sankcija Evropske unije, kao i kredit Kijevu u vrijednosti od 90 milijardi eura.

Ova odluka donijeta je nakon obustave isporuke ruske nafte kroz naftovod "Družba", što je Budimpešta ocijenila kao politički pritisak pred izbore.

Ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio je Evropsku uniju za pokušaj energetske blokade i miješanja u unutrašnje poslove zemlje.