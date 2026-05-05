Ukrajinske snage izvele su napad dronovima i raketama na više ruskih regiona, pri čemu je pogođena i velika rafinerija u Kirišiju, dok su u Čeboksarima zabilježeni višestruki udari i žrtve. Ruske vlasti razmatraju uvođenje vanrednog stanja u pojedinim oblastima.

Ukrajina je u utorak napala jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, što je izazvalo požar u industrijskoj zoni grada Kirišija u Lenjingradskoj oblasti, rekao je guverner Aleksandar Drozdenko. Ovo je samo dio masovnog napada na teritoriju Rusije, a jedan grad gađan je tri puta. Premijer Čuvaške Republike Sergej Artamonov izjavio je da vlasti razmatraju proglašenje vanrednog stanja u ovom regionu.

"Glavna meta neprijatelja bila je rafinerija nafte (Kirišinefteorgsintez - KINEF)", rekao je Drozdenko, dodajući da u napadu nije bilo žrtava.

Jedna od najvećih rafinerija u Rusiji

Prema industrijskim izvorima, rafinerija KINEF, jedna od najvećih u zemlji, preradila je 2024. 17,5 miliona metričkih tona nafte (350 000 barela dnevno), što čini 6,6% ukupne ruske prerade nafte. Proizvela je dva miliona tona benzina, 7,1 milion tona dizela, 6,1 milion tona lož ulja i 600 000 tona bitumena.

Rusko Ministarstvo odbrane je reklo da je PVO tokom noći uništila 289 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona.

Treći talas napada na ruski grad: "To je bio Flamingo"

"Kijev independent" navodi, pozivajući se na ruske "Telegram" kanale, da su ukrajinske snage tokom noći 5. maja pokrenule veliki napad raketama i dronovima na više ruskih regiona, i navodno pogodile važna postrojenja za ruski vojno-industrijski kompleks.

Ukrajinski dronovi su u tri talasa napali grad Čeboksari, glavni grad ruske republike Čuvašije. Prva dva talasa napada dogodila su se usred noći, meta je bila obližnja rafinerija, a treći udar dogodio se u 10 ujutru. Jedan od dronova srušio se na stambenu zgradu, gdje je na šestom spratu izbio požar koji je oštetio najmanje osam stanova. Jedna osoba je poginula, a 12 ih je ranjeno. Stanari su evakuisani, a na terenu su sve hitne službe, piše "Moskov tajms".

Fotografije i video snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar koji dolazi iz JSC VNIIR-Progressa u Čeboksariju, ruskog državnog instituta koji proizvodi komponente za visokoprecizno oružje koje Moskva koristi za napad na Ukrajinu.

The Kirishi refinery, Leningrad region, in Russia has been hit.

Eksplozije su se čule u području objekta nakon vazdušne uzbune koja je najavila raketnu prijetnju u regionu. Ruski "Telegram" kanali izvijestili su da je ukrajinska krstareća raketa FP-5 "flamingo" pogodila objekt. Stanovnici su kasnije vidjeli ukrajinske dronove kako ponovno udaraju pogon oko 7:30 ujutro po lokalnom vremenu.

Sirene na 2.000 km od granice

Kako navodi "Kijev independent", ovi napadi deo su šireg udara na razne ruske regione, sa eksplozijama prijavljenim na okupiranom poluostrvu Krim, kao i u gradovima Voronjež i Kazan.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin također je rekao da je pet dronova oboreno dok su se približavali ruskoj prestonici. Najmanje 18 ruskih aerodroma izdalo je privremenu zabranu leta zbog nadolazećih ukrajinskih projektila, a vazdušna upozorenja proglašena su u regionima udaljenim do 2.000 km od rusko-ukrajinske granice.

