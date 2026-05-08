Slovački premijer Robert Fico putovaće u Moskvu zaobilaznom rutom nakon što su Estonija, Letonija, Litvanija i Poljska odbile da dozvole prelet slovačkog aviona kroz svoj vazdušni prostor.

Slovački premijer Robert Fico i njegova delegacija putovaće u Moskvu zaobilaznom rutom preko Češke, Njemačke, Švedske i Finske, nakon što su Estonija, Letonija, Litvanija i Poljska odbile da dopuste prelet slovačkog aviona kroz svoj vazdušni prostor.

Informaciju je objavio slovački medij Marker, pozivajući se na izvor iz slovačkog Ministarstva spoljnih poslova. Prema navodima medija, vlasti Češke, Njemačke, kao i skandinavskih zemalja Švedske i Finske nisu imale primedbe na prolazak slovačkog aviona ka Moskvi.

Fico bi sutra trebalo da doputuje u rusku prestonicu, gdje će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali neće učestvovati na vojnoj paradi povodom Dana pobjede. Slovački premijer istakao je da je svrha njegove posjete odavanje počasti sovjetskim vojnicima poginulim u borbi protiv nacističke Njemačke tokom oslobađanja Slovačke u Drugom svijetskom ratu.