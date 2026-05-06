Američki predsjednik Donald Tramp je ranije danas izjavio da je odustao od novonajavljenog plana da primora Iran da otvori moreuz.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da će tranzit kroz Ormuski moreuz postepeno postati bezbjedan i stabilan, uz tvrdnju da su "prijetnje agresora neutralisane".

"Zahvaljujemo kapetanima i brodovlasnicima u Persijskom i Omanskom zalivu na poštovanju iranskih propisa za Ormuski moreuz i doprinosu regionalnoj pomorskoj bezbijednosti. Neutralizacijom pretnji agresora i uspostavljanjem novih protokola, biće obezbeđen bezbjedan i stabilan prolaz kroz Ormuski moreuz", navodi se u objavi IRGC na platformi X.

To se dogodilo samo dva dana nakon što je Iran ispalio rakete i dronove kako bi upozorio američke ratne brodove koji pokušavaju da se približe Ormuskom moreuzu u pokušaju da prekinu kontrolu zemlje nad plovnim putem.

Iran je ograničio prolaz kroz Ormuz od prvih dana američko-izraelske agresije na svoju teritoriju početkom marta, navodi iranski TV kanal, tvrdeći da su SAD i Izrael kršili uslove primirja, koje je objavljeno više od mesec dana kasnije kako bi se zaustavila agresija.

Izvori su u utorak rekli za Pres TV da Iran uvodi novi mehanizam koji omogućava brodovima da prolaze kroz određene koridore u Ormuskom moreuzu.