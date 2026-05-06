Nakon bombastične najave vojne akcije, američki predsjednik naglo je povukao ručnu – operacija u Ormuskom moreuzu pauzirana je za manje od dva dana, dok tenzije sa Iranom i dalje ključaju.

Američki predsjednik Donald Tramp obustavio je vojnu operaciju pratnje brodova kroz Ormuski moreuz manje od 48 sati nakon što je objavio početak tog "Projekta sloboda".

Šef Bijele kuće je poručio da, uprkos tome, američka blokada iranskih luka ostaje na snazi.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) napisao da je odluku donio na zahtjev Pakistana, zemlje koja posjeduje nuklearno oružje i posreduje u mirovnim naporima između SAD i Irana, navodeći da je "postignut veliki napredak ka potpunom i konačnom sporazumu" sa Teheranom.

BBC navodi da su iranski državni mediji opisali ovaj potez kao "povlačenje" nakon Trampovih "kontinuiranih neuspjeha" da deblokira Ormuski moreuz, plovni put od vitalnog značaja za globalni pomorski saobraćaj.

Neposredno prije Trampove objave američki državni sekretar Marko Rubio obratio se novinarima na konferenciji za medije i kazao da je inicijalna američko-izraelska ofanziva u Iranu, poznata kao operacija "Epski bijes", sada zvanično "završena" nakon što su ostvareni zadati ciljevi.

Rubio je rekao da bi Tramp sada više volio da postigne sporazum s Iranom, uključujući memorandum o razumijevanju koji bi se ticao deblokade Ormuskog moreuza, nakon 67 dana od početka rata.

" To je put koji on preferira. To za sada nije put koji je Iran izabrao" rekao je Rubio.

Ormuski moreuz je praktično blokiran otkako su SAD i Izrael pokrenuli vazdušne napade na Iran 28. februara, a Teheran je odgovorio blokiranjem ključnog plovnog puta kroz koji bi u normalnim uslovima prolazi 20 odsto transporta nafte i tečnog prirodnog gasa u svijetu.

Američke vlasti procjenjuju da se u Persijskom zalivu nalazi 22.500 mornara na 1.550 komercijalnih brodova koji ne mogu da napuste to područje, a sve je veća zabrinutost zbog smanjenja zaliha hrane i uticaja blokade na fizičko i mentalno zdravlje mornara.

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, saopštila je da su "razarači sa navođenim raketama", kao i "više od 100 aviona, bespilotnih letjelica i 15.000 pripadnika vojske" korišćeni za podršku operaciji "Projekat sloboda".

Na brifingu održanom prvog dana operacije admiral Bred Kuper, prvi čovjek CENTCOM, rekao je da su brodovi iz 87 zemalja blokirani u Persijskom zalivu i da su SAD kontaktirale "desetine brodova i brodskih kompanija kako bi podstakle protok saobraćaja".

Bernd Debusman, izvještač BBC iz Bele kuće, smatra da će Iran će vjerovatno okarakterisati pauzu u sprovođenju "Projekta sloboda" kao sopstvenu pobjedu.

On navodi da iznenadna Trampova objava "potkopava poruke državnog sekretara Marka Rubija, ministra odbrane Pita Hegseta i načelnika Združenog štaba generala Dena Kejna, koji su svi obećavali da će operacija osigurati slobodu plovidbe i trgovine u Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu".

"Nije jasno šta će dalje da se dešava. Od ranije je jasno dato do znanja da je "Projekat sloboda" odvojena kampanja koja se jasno razlikuje od blokade (luka), koja ima za cilj da ekonomski pritisne Iran. "Projekat sloboda" trebalo je da pomogne u obnavljanju protoka nafte iz regiona i konačnom povratku normalnosti globalne ekonomije. Ako tokom "pauze" svjetske brodske firme i osiguravajuće kompanije koje sarađuju sa njima osjete da ne mogu da se kreću (kroz Ormuski moreuz) zbog iranskog miješanja, Trampu će biti veoma teško da tvrdi da je taj cilj postignut. S druge strane, administracija će se nadati da će zamrzavanje "Projekta sloboda", kome su se Iranci snažno protivili, biti viđeno kao gest koji će im pomoći da ponovo sjednu za pregovarački sto. U međuvremenu, Iran će vrlo vjerovatno okarakterisati pauzu kao pobjedu " zaključio je dopisnik britanskog medijskog servisa iz Vašingtona.