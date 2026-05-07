Stjuardesa kompanije KLM iz Harlema hospitalizovana je zbog moguće infekcije hantavirusom.

Bila je u kontaktu sa 69-godišnjom Holanđankom koja je preminula od virusa u Johanesburgu, a koja je bila na kruzeru. Stjuardesa je u izolaciji u bolničkom centru Amsterdam UMC sa blagim simptomima. Trenutno se testira na hantavirus, potvrdilo je Ministarstvo javnog zdravlja za "RTL News".

Holanđanka je preminula od hantavirusa u bolnici u Johanesburgu 26. aprila. Dan ranije, bila je u avionu KLM na međunarodnom aerodromu „kratak period“ prije nego što ju je osoblje KLM zamolilo da se iskrca jer je bila bolesna.

Nakon što je žena izvedena iz aviona, srušila se na aerodromu i proglašena je mrtvom po dolasku u bolnicu. Let je poletio iz Johanesburga za Amsterdam 25. aprila u 23:15. Stjuardesa, koja je sada hospitalizovana u Amsterdamu, radila je na tom letu. Ona se testira na virus.

Holandska zdravstvena služba GGD je radila na kontaktiranju svih putnika na letu, upozoravajući ih da obrate pažnju na simptome. Zdravstvena služba još nije izdala nikakve konkretne savjete o tome šta putnici treba da urade ako počnu da pokazuju simptome.

Vrijeme između infekcije hantavirusom i pojave prvih simptoma može da varira od nekoliko do 60 dana. U prosjeku, potrebno je dvije do četiri nedelje da simptomi krenu.

Izbijanje hantavirusa počelo je na holandskom kruzeru "Hondius". Tri putnika su preminula, uključujući Holanđanku i njenog supruga.

Britanski državljanin koji je bio na intenzivnoj njezi u bolnici u Johanesburgu, takođe je pozitivan na hantavirus.

Svi zaraženi su bili pozitivni na opasnu andsku varijantu virusa, rijedak soj koji se može prenositi sa osobe na osobu. Većina varijanti hantavirusa širi se putem izmeta i urina glodara. Prema SZO, sada postoji sedam slučajeva hantavirusa na "Hondijusu", uključujući tri osobe koje su preminule.

Zdravstvene vlasti rade na evakuaciji preostalih putnika sa kruzera. Tri osobe su evakuisane sa broda u srijedu, dvije su sletjele na aerodrom Shiphol oko 20:00 časova u srijedu, a treća u četvrtak ujutru.

Pacijent prevezen u Univerzitetski medicinski centar u Lajdenu je 56-godišnji Britanac, član posade "Hondiusa" Martin Ansti. On je za "Skaj njuz" rekao da se osjeća dobro, ali da se i dalje testira na virus. Nalazi se u izolaciji u bolnici u Lajdenu.

Osoba koja je prva bila pozitivna na hantavirus i dalje je na intenzivnoj njezi u Južnoj Africi, a švajcarski državljanin sa simptomima je u srijedu primljen u bolnicu u Cirihu. Njegov partner je u samoizolaciji iz predostrožnosti, prenosi KLM news.

Oko 150 ljudi je još uvijek na brodu Hondius, uključujući 10 Holanđana. Brod je isplovio sa obale Zelenortskih Ostrva i nalazi se na putu ka Kanarskim ostrvima.