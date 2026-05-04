Napetosti na Bliskom istoku ponovo rastu nakon što je Iran saopštio da je zaustavio američki ratni brod koji je pokušao da uđe u Ormuski moreuz, prenosi Skaj njuz.

Prema navodima iranske novinske agencije Fars, dvije rakete ispaljene su na američki ratni brod u blizini ostrva Jask, pošto je, kako tvrde, ignorisao upozorenja iranskih snaga.

Agencija, pozivajući se na lokalne izvore, navodi da se brod potom povukao iz tog područja. Iranska mornarica dodatno je potvrdila da je spriječila ulazak američkih ratnih brodova u moreuz, javlja državna televizija.

Sa druge strane, predsjednik SAD Donald Tramp poručio je da će Sjedinjene Američke Države početi "bezbjedno" da sprovode brodove kroz moreuz, nazivajući tu odluku "humanitarnim gestom", budući da se, prema njegovim riječima, mnogi brodovi suočavaju sa nestašicom hrane.

Iran je odmah reagovao, upozorivši da će takav potez smatrati kršenjem primirja, uz poruku da je spreman da Hormuški moreuz brani "punom snagom".