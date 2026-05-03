Ronioci Regionalnog ronilačkog centra iz Bijele i dalje pretražuju područje Skadarsko jezero u potrazi za nestalim D.K, nakon prevrtanja plovila u kojem je život juče izgubio M.K. (40). Kako je CdM-u saopštio Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra, ronilački timovi tokom dana pretraživali su područje nesreće na osnovu izjava očevidaca, ali zbog konfuznih informacija i izuzetno loših uslova u jezeru, precizno definisanje zone pretrage i dalje predstavlja veliki izazov.

“Naši ronilački timovi su tokom dana pretraživali područje nesreće na pozicijama koje su određene na osnovu kazivanja očevidaca, međutim zbog uslova u kojima se desila nesreća informacije o mjestu nesreće su jos konfuzne što otežava jasnu definiciju zone pretrage”, kazao je CdM-u Mijajlović.

Kako je istakao, današnje aktivnosti su sprovedene uz puno angažovanje ljudstva i raspoložive opreme na terenu.

“Uslovi ronjenja su otežani zbog izuzetno slabe vidljivosti u jezeru, što dodatno komplikuje realizaciju same pretrage. Uprkos navedenim izazovima, potraga se nastavlja uz prilagođavanje taktike rada u skladu sa novim saznanjima sa terena”, naveo je Danilo Mijajlović za CdM.