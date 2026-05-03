Kontrolisano više stotina građana i vozila, jedna osoba uhapšena zbog droge, devet vozača privedeno
Službenici Uprava policije sproveli su opsežne pojačane aktivnosti na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, usmjerene na pripadnike organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantna lica, ali i na kontrolu građana, vozača i stranaca.
U cilju stavljanja kriminalnih struktura pod kontrolu, policija je izvršila pretrese na pet lokacija kod osoba označenih kao pripadnici organizovanih kriminalnih grupa – S.J., B.M., S.R., N.D. i L.L.
Paralelno sa tim, realizovano je ukupno 20 akcija „Racija“ – 15 u ugostiteljskim objektima i pet u objektima za igre na sreću.Tokom tih aktivnosti kontrolisano je više operativno interesantnih lica.
U jednom ugostiteljskom objektu pronađena su tri manja pakovanja kokaina, za koja je utvrđeno da pripadaju A.K. (29), koji je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i omogućavanje uživanja opojnih droga. Protiv N.G. (30), koji je bio u njegovom društvu, podnijeta je prekršajna prijava.
Ukupno su kontrolisana i pregledana 372 lica i 250 vozila, dok je provjerama obuhvaćeno 38 operativno interesantnih osoba. Zbog prekršaja iz oblasti saobraćaja lišeno je slobode devet vozača.
Zbog kršenja Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima podnijeto je 118 prekršajnih prijava, dok je izdato 50 prekršajnih naloga.
Tokom kontrola evidentiran je i jedan strani državljanin bez prijavljenog boravka, koji je lišen slobode i predat nadležnim inspektorima. Jednoj osobi izdat je prekršajni nalog zbog nenošenja ličnih dokumenata.
Iz Uprave policije poručuju da će nastaviti sa intenzivnim aktivnostima usmjerenim na suzbijanje svih oblika kriminaliteta, kao i na pojačane kontrole operativno interesantnih lica i pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, s ciljem očuvanja stabilne bezbjednosne situacije u državi.