Izvor: Uprava policije

Vrhovni sud produžio je pritvor Harisu Derviševiću za još tri mjeseca. Derviševiću se stavlja na teret da je 4. februara zapalio automobil sveštenika iz Tivta Mijajla Backovića.

Naime, kako se navodi u saopštenju, Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore je, odlučujući o predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru od 28. aprila za produženje pritvora protiv Derviševića, donijelo rješenje da mu se produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 4. avgusta.

Kako su naveli iz Vrhovnog suda, pritvor mu je produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

“Okrivljeni H. D. se, prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i spisima predmeta, osnovano sumnjiči da je 04. februara ove godine, u ranim jutarnjim satima, u naselju Učuri u Tivtu izazvao požar i doveo u opasnost život, tijelo ljudi i imovinu, na način što je zapaljivom tečnošću polio parkirano vozilo marke „Range Rover Velar“, koje koristi M. B., a zatim ga zapalio, usljed čega je nastupila velika materijalna šteta i opasnost po imovinu većeg obima, uključujući i drugo vozilo koje je zahvaćeno požarom, u vlasništvu B. B”, piše u saopštenju Vrhovnog suda.

Pritvor je, dodaje se u saopštenju, produžen zbog postojanja realne opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, pri čemu je sud naročito cijenio da je okrivljeni ranije osuđivan za krivično djelo razbojništva, te da je, prema osnovanoj sumnji, novo krivično djelo izvršio nedugo nakon uslovnog otpusta sa izdržavanja kazne.

Podsjećaju da je Derviševiću pritvor prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Osnovnog suda u Kotoru od 6. februara ove godine, a produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 4. marta.

Po ovom rješenju Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati do 4. avgusta 2026. godine.