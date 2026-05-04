U naselju Guncati u Barajevu dogodio se ozbiljan incident kada je muškarac (35) sa dvije sjekire prijetio mještanima, oštetio imovinu i fizički nasrnuo na jednu ženu, a potom i na policiju koja je izašla na lice mjesta.

Jezivi napad dogodio se u subotu u mjestu Guncati u Barajevu, kada je M. R. (35) sa dvije sjekire prijetio da će da ubije troje ljudi, a potom izvršio još dva krivična djela.

On je, prema prvim saznanjima, sa dvije sjekire otišao u jednu ulicu u tom naselju, gdje je smrću prijetio A. J. (26), N. D. (26) i H. P. (89).

Nakon što su njih trojica uspjeli da pobjegnu u kuću, M. R. je nastavio da prijeti, a potom je sjekirom razbio prozor kuće i iz dvorišta ukrao mobilni telefon.

On je i posle toga nastavio sa nasilničkim ponašanjem - krenuo je dalje, pa je sa sekirom u ruci ušao u dvorište druge kuće i prišao S. T. (30), koju je uhvatio za ruke i protiv njene volje počeo da je ljubi u usta, takođe pod prijetnjom da će da je ubije.

Nakon što je policija izašla na lice mjesta, M. R. je odbio da preda sjekire i napao je policijske službenike - pokušao je da im otme pištolj i udarao ih je rukama i nogama - nakon ćega je savladan i uhapšen.