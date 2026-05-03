Ronioci iz Bijele nastavak akcije najavili za sjutra, uslovi na terenu otežavaju pretragu

Ronioci Regionalnog centra iz Bijele danas su oko 16.30 časova završili potragu za osobom D. K., koja je ispala iz plovila nakon nesreće u Plavničkom kanalu, prenosi Vijesti.

Potraga će biti nastavljena sjutra.

U nesreći koja se dogodila juče stradao je Mladen Mađo Kaluđerović (44), dok je jedna osoba zadobila lakše povrede.

„Naši ronilački timovi su tokom dana pretraživali područje nesreće na pozicijama koje su određene na osnovu kazivanja očevidaca. Međutim, zbog uslova u kojima se desila nesreća, informacije o mjestu događaja su još konfuzne, što otežava jasnu definiciju zone pretrage“, kazao je za Televiziju Vijesti Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra Bijela.

On je dodao da je potraga sprovedena uz maksimalno angažovanje ljudstva i raspoložive opreme.

„Uslovi ronjenja su otežani zbog izuzetno slabe vidljivosti u jezeru, što dodatno komplikuje realizaciju same pretrage. Uprkos navedenim izazovima, potraga se nastavlja uz prilagođavanje taktike rada u skladu sa novim saznanjima sa terena“, kazao je Mijajlović.

Nadležne službe nastavljaju intenzivnu potragu, uz nadu da će nestala osoba biti pronađena u narednim danima.