Ruski zamjenik ministra Denis Bucajev navodno je pobjegao iz Rusija i prebjeegao u Sjedinjene Američke Države, piše britanski Daily Mail.

Za sada nema zvaničnih potvrda ove informacije, ali ukoliko se pokaže kao tačna, bio bi to prvi slučaj tokom vlasti ruskog predsjednika Vladimir Putin da je visoki zvaničnik iz njegove administracije napustio zemlju i prešao u SAD.

Bucajev je sa funkcije smijenjen 22. aprila odlukom premijera Mihail Mišustin, a prema navodima, upravo tog dana je i krenuo ka Sjedinjenim Američkim Državama.

Bucajev je, prema navodima, bio primoran da pobjegne usljed istrage o korupciji na visokom nivou. Za sada nema informacija da je protiv njega podignuta optužnica.

On se već duže vrijeme nalazi pod sankcijama Zapada. Navodni prebjeg Denis Bucajev dešava se u trenutku kada je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba govorio o „špijunu unutar Moskve“, navodeći da je riječ o „američkom“ špijunu.