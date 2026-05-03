Rusija se navodno priprema za napad na baltičke države.

Izvor: Profimedia/Syrian Presidency/apaimages

Ruska Federacija se, prema navodima britanskog Daily Express, navodno priprema za mogući napad na baltičke države – Estonija, Letonija i Litvanija, pozivajući se na informacije ruskog specijalizovanog kanala „Volja“.

Sve tri zemlje su članice NATO pakta, što bi u tom slučaju značilo direktan vojni sukob Rusije sa Alijansom.

Na pomenutom kanalu okupljeni su vojni stručnjaci iz Rusije, Ukrajine, Bjelorusije i baltičkih država. Ove tvrdnje dodatno podgrijavaju i izjave bivšeg predsjednika Rusije Dmitrij Medvedev, koji povremeno upozorava da je „neizbježan direktan sukob Rusije i NATO-a“ u nekom trenutku u budućnosti.

Navodno, prema informacijama „Volje“, rusko Ministarstvo odbrane je sredinom marta ove godine ušlo u drugu fazu priprema za ovaj napad. Navodi se da cilj ovog potencijalnog sukoba nije direktan rat sa Alijansom, već izazivanje krize unutar najvećeg vojnog saveza na svijetu.

U Rusiji se vjeruje da NATO ne bi rizikovao direktan sukob sa Rusijom zarad baltičkih država. Sa druge strane, da podsjetimo, član 5 NATO pakta kaže da ovaj vojni savez funkcioniše po principu kolektivne odbrane – ako je napadnuta jedna od članica, smatra se da je napadnut cio savez.

Kako bi izgledao napad Rusije na baltičke zemlje?

Rusija bi, u slučaju ovog sukoba, izbjegavala bilo kakvu borbu blizu Poljske koja ima jednu od najjačih i najmodernijih vojski u Evropi. U Estoniji, u kojoj se nalazi blizu 1.000 britanskih vojnika, napad bi išao preko grada Tarta, a sam sukob bi imao naziv „specijalna operacija zaštite ruskog stanovništva“ – nešto nalik ratu u Ukrajini koji Rusija karakteriše kao „specijalna vojna operacija“.

Pripreme su, navodno, uveliko u toku. Rusija formira nove vojne jedinice, jača svoje oklopne snage, artiljeriju i raketne sisteme.

Bjelorusija bi takođe značajno pomogla Rusiji, ne direktno kroz slanje svojih trupa, već kao logistički centar. Koristila bi se za brzo premještanje trupa na front.