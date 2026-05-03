Švedska obalska straža upala na ruski brod za koji se sumnja da pripada "floti iz sijenke".

Švedska obalska straža danas je izvela akciju na brodu „Jin Hui“ u blizini Trelleborg, za koji se sumnja da pripada ruskoj „floti iz sjenke“, prenosi Omni.

Tim povodom oglasio se i ministar civilne odbrane Švedske Karl-Oskar Bolin, koji je naveo da postoji više spornih elemenata u vezi sa ovim plovilom.

„Brod pod nazivom ‘Jin Hui’ sumnjiči se za plovidbu pod lažnom zastavom. Ovo plovilo se već nalazi na listama sankcija Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajina. Postoje pitanja u vezi sa nedostatkom sposobnosti za plovidbu i odsustvom osiguranja“, naveo je Bolin na društvenoj mreži Iks.

U operaciji su učestvovali pripadnici Nacionalne interventne jedinice, kao i policijska avijacija.

Policija sumnja da je riječ o tankeru, ali za sada nema zvaničnih potvrda o detaljima slučaja.