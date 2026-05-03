Budva izražava duboko saučešće porodici i vaspitačima.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Organizatori Budvanskog karnevala saopštili su da se mala povorka, planirana za danas u 16 časova, neće održati, zbog jučerašnjeg tragičnog događaja u kojem je stradala polaznica budvanskog vrtića.

“Razlog je tragičan događaj koji je pogodio cijelu zajednicu – juče je, nesrećnim slučajem, život izgubila mala sugrađanka, polaznica budvanskog vrtića koji bi učestvovao u današnjoj maloj – dječjoj povorci”, piše u saopštenju.

O novom terminu održavanja povorke, navode organizatori, javnost će biti blagovremeno obaviještena, prrenosi CdM.