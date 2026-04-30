Ukrajinski zvaničnici poručuju da su spremni za potpuni prekid vatre odmah, ali odbacuju ideju kratkotrajnog zatišja vezanog za ruske praznike.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha naglasio je da je Ukrajina spremna da podrži potpuni prekid vatre, ali ne i kratku pauzu vezanu za ruske praznike.

"Zašto ne sada? Zašto čekati do 8. maja? Ako Rusija zaista želi mir, ona mora odmah da prekine vatru. Ukrajina je spremna da podrži potpuni prekid vatre i poziva Rusiju da ga proglasi odmah na 30 dana, a ne samo 'zarad parade'", izjavio je Sibiha.

I have instructed our representatives to contact the team of the President of the United States and clarify the details of Russia’s proposal for a short-term ceasefire. Ukraine seeks peace and is doing the necessary diplomatic work to bring this war to a real end. We will clarify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)April 30, 2026

O potencijalnom prekidu vatre oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Naložio sam našim predstavnicima da kontaktiraju tim predsednika Sjedinjenih Američkih Država i razjasne detalje ruskog predloga o kratkoročnom prekidu vatre. Ukrajina teži miru i obavlja neophodan diplomatski posao kako bi ovaj rat privela stvarnom kraju", istakao je Zelenski i dodao:

"Razjasnićemo o čemu se tačno radi - o nekoliko sati bezbjednosti za paradu u Moskvi, ili o nečem višem. Naš predlog je dugoročni prekid vatre, pouzdana i garantovana bezbjednost za ljude, kao i trajan mir. Ukrajina je spremna da radi na tome u bilo kom dostojanstvenom i efikasnom formatu", rekao je Zelenski.

Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin govorio je juče sa Donaldom Trampom o prekidu vatre.