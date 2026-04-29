Požar u rafineriji nafte u ruskom gradu Tuapse lokalizovan je nakon višednevne borbe vatrogasaca, dok se i dalje saniraju posledice izlivanja nafte i kontaminacije terena. U gašenju učestvuju stotine ljudi, a oblast je i dalje u vanrednom stanju.

Izvor: x/printscreen

Požar u rafineriji nafte u ruskom gradu Tuapse lokalizovan je jutros u 7.05 časova, saopštio je Centar za vanredne situacije Krasnodarskog kraja.

U gašenju i sanaciji posledica učestvuje 312 ljudi i 73 komada opreme, a do sada je prikupljeno oko 10.000 kubnih metara kontaminiranog zemljišta i vode, prenijela je agencija RIA Novosti.

Prema ranijim informacijama, požar je izbio juče ujutro nakon što su na objekat pali ostaci ukrajinskog drona. Ruski ministar za vanredne situacije Aleksandar Kurenkov rekao je da su do večeri tog dana sva curenja nafte zaustavljena, ali nadležne službe i dalje prate situaciju.

U Tuapseu je proglašeno regionalno vanredno stanje nakon izbijanja požara, saopštio je lokalni centar za vanredne situacije.

"Počev od 28. aprila, po nalogu guvernera Krasnodarskog kraja Venijamina Kondratjeva, proglašeno je regionalno vanredno stanje na teritoriji cijelog opštinskog okruga Tuapse", navodi se u objavi na "Telegram" kanalu koju prenose RIA Novosti.

Evakuisane desetine ugroženih

U požaru nije bilo povrijeđenih, a do sada je evakuisano 58 stanovnika čije su kuće bile ugrožene, saopštio je u utorak Centar za vanredne situacije Krasnodarskog kraja u Rusiji.

"Centar za evakuaciju je prethodno formiran u školi broj 6 u gradu...Prema poslednjim podacima, do večeri je u centru za evakuaciju ostalo 26 ljudi, koji su trenutno smješteni u hotelu", naveli su na "Telegramu", prenose RIA novosti.

U gašenju učestvuje više od 250 ljudi i 60 komada opreme. Kako je saopšteno, specijalisti Rospotrebnadzora redovno sprovode praćenje kvaliteta vazduha u stambenim djelovima grada.

Putin upozorio na ozbiljne posledice

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da je rafinerija bila meta napada ukrajinskih snaga i ocijenio da takvi incidenti doprinose globalnim poremećajima na tržištu energenata.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da napad može da ima ozbiljne ekološke posledice.

Istraga i procjena štete su u toku.

Uklonjeno preko 3.000 kubnih metara zagađenog tla

U čišćenju reke Tuapse i okoline od nafte koja se izlila biće angažovani dodatna oprema i pripadnici hitne spasilačke službe Kuban-SPAS, a do sada je prikupljeno preko 3.000 kubnih metara kontaminiranog tla iz tog područja u Krasnodarskoj oblasti Rusije, prenijeli su danas ruski mediji.

Environmental disaster continues — third blast at recently extinguished Tuapse refinery



Residents reported explosions and a new blaze overnight. According to media and OSINT analysis, the strike hit a tank farm near the ELOU-AVT-12 unit.



This is the third attack this month —…pic.twitter.com/BKxxh5cT2w — NEXTA (@nexta_tv)April 28, 2026

Kako se navodi, nafta se izlila u rijeku i priobalno područje grada Tuapse nakon požara na terminalu izazvanog napadom ukrajinskog drona.

Na sanaciji terena angažovano je više od 130 ljudi, uključujući zaposlene u glavnom direktoratu ruskog Ministarstva za vanredne situacije za Krasnodarsku oblast, kao i u drugim spasilačkim službama.

Trenutno je zagađenje lokalizovano, a situacija se kontinuirano prati.

Mjere sanacije zbog izlivanja nafte se nastavljaju u okviru vanrednog stanja proglašenog u Tuapseu 16. aprila.

"Vulkan u Tuapseu izmakao kontroli"

Zbog izlivanja nafte u Tuapseu i dalje postoji prijetnja od zagađenja Crnog mora, piše ukrajinski portal Tsn.ua. Nekoliko ulica je evakuisano, a više od 30 njih je ostalo bez vode, dodaje se.

Tokom noći između 28. i 29. aprila, naftna rafinerija u Tuapseu i dalje je bila u epicentru snažnog požara nakon napada dronovima. Vlasti su uvele režim vanredne situacije, a izlivanje nafte je uspješno lokalizovano, navodi portal, dodajući da rafinerija nije prestajala da gori tokom noći.

„Prema stanju tokom noći, tuapsinski Vulkan 3.0 nastavlja da eruptira“, pisali su "Telegram" kanali.

Kako bi se spriječilo dospevanje naftnih derivata u Crno more, na reci Tuapse postavljeno je devet linija plutajućih barijera, a pripremaju se i dodatne prepreke, navodi Tsn.ua.