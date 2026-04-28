SAD imaju dokaze da je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei živ. Istovremeno, Teheran u jeku rata odbija namjeru Donalda Trampa da jednostrano produži prekid vatre.

Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc.

Američka administracija pretpostavlja da je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei živ. To je izjavio državni sekretar Marko Rubio u intervjuu za Foks njuz (Fox News).

"Pa, imamo dokaze koji ukazuju na to. Očigledno, oni (predstavnici iranske strane) to tvrde. Mi nemamo dokaze koji govore suprotno", rekao je on odgovarajući na to pitanje. Početkom aprila, list Tajms, pozivajući se na obavještajne podatke do kojih je došao, objavio je da je iranski vrhovni vođa navodno na liječenju i da ne učestvuje u donošenju odluka.

SAD i Izrael započeli su rat protiv Irana 28. februara. Američki predsjednik Donald Tramp najavio je 7. aprila dvonedeljni obostrani prekid vatre sa Islamskom Republikom. Prema iranskim izvorima, tokom 40 dana rata, 3.375 Iranaca je poginulo kao rezultat američko-izraelskih udara. Teheran i Vašington su 11. aprila održali razgovore u Islamabadu, ali strane nisu uspjele da postignu dogovor o dugoročnom rešavanju sukoba zbog niza nesuglasica. Američki predsjednik je 21. aprila najavio namjeru da produži režim prekida vatre sa Iranom. Kako je prenela iranska državna televizija, Teheran nema namjeru da prizna jednostrano proglašeno produženje prekida vatre od strane Vašingtona i delaće u skladu sa sopstvenim interesima.