Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei objavio je poruku povodom Dana vojske, upozoravajući neprijatelje na spremnost mornarice.

Izvor: Morteza Nikoubazl / Zuma Press /Represented by ZUMA Press, Inc.

Iranski mediji objavili su danas najnoviju pisanu poruku koja se pripisuje vrhovnom vođi Irana, Modžtabi Hamneiju.

U poruci povodom Dana vojske u Iranu nije bilo eksplicitnog pominjanja dvije teme o kojima su iranski zvaničnici nedavno diskutovali – Ormuskog moreuza i pregovora između Irana i SAD.

U jednom dijelu poruke upozoravaju se „neprijatelji“ da je mornarica iranske vojske spremna da ih natjera da „okuse gorčinu novih poraza“, bez dodatnih pojašnjenja, piše BBC.

On se nije pojavljivao u javnosti otkako je postao vrhovni vođa početkom marta.

„Lice mu je unakaženo“

Prema posljednjim informacijama koje su nedavno dospjele u javnost, novi vrhovni vođa Irana i dalje se oporavlja od teških povreda lica i nogu zadobijenih u vazdušnom napadu u kojem je na početku rata poginuo njegov otac, rekla su za Rojters tri izvora bliska njegovom najužem krugu.

Hameneijevo lice je unakaženo u napadu na kompleks vrhovnog vođe u centralnom Teheranu, a zadobio je i ozbiljnu povredu jedne ili obje noge, navela su sva tri izvora, piše Rojters.

Ipak, 56-godišnjak se oporavlja od povreda i ostaje mentalno oštar, prema riječima izvora koji su tražili anonimnost zbog osjetljivosti teme. Učestvuje na sastancima sa visokim zvaničnicima putem audio-konferencija i uključen je u donošenje odluka o ključnim pitanjima, uključujući rat i pregovore sa Vašingtonom.

Vidi opis Oglasio se vrhovni vođa Irana iz ilegale: Poslao misterioznu poruku i najavio žestok odgovor Americi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Morteza Nikoubazl / Zuma Press /Represented by ZUMA Press, Inc. Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc. Br. slika: 4 4 / 4

Pitanje da li mu zdravstveno stanje dozvoljava da upravlja državom dolazi u trenutku najveće opasnosti za Iran u posljednjim decenijama, dok se danas u pakistanskoj prijestonici Islamabadu otvaraju važni mirovni pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Navodi izvora bliskih Hameneijevom krugu predstavljaju najdetaljniji opis njegovog stanja u posljednjih nekoliko nedjelja. Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi te informacije.

Mjesto boravka, stanje i sposobnost upravljanja Hameneija i dalje su uglavnom misterija za javnost, pošto od vazdušnog napada i njegovog imenovanja za nasljednika oca 8. marta nije objavljena nijedna njegova fotografija, video ili audio-snimak.