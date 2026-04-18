Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei objavio je poruku povodom Dana vojske, upozoravajući neprijatelje na spremnost mornarice.
Iranski mediji objavili su danas najnoviju pisanu poruku koja se pripisuje vrhovnom vođi Irana, Modžtabi Hamneiju.
U poruci povodom Dana vojske u Iranu nije bilo eksplicitnog pominjanja dvije teme o kojima su iranski zvaničnici nedavno diskutovali – Ormuskog moreuza i pregovora između Irana i SAD.
U jednom dijelu poruke upozoravaju se „neprijatelji“ da je mornarica iranske vojske spremna da ih natjera da „okuse gorčinu novih poraza“, bez dodatnih pojašnjenja, piše BBC.
On se nije pojavljivao u javnosti otkako je postao vrhovni vođa početkom marta.
„Lice mu je unakaženo“
Prema posljednjim informacijama koje su nedavno dospjele u javnost, novi vrhovni vođa Irana i dalje se oporavlja od teških povreda lica i nogu zadobijenih u vazdušnom napadu u kojem je na početku rata poginuo njegov otac, rekla su za Rojters tri izvora bliska njegovom najužem krugu.
Hameneijevo lice je unakaženo u napadu na kompleks vrhovnog vođe u centralnom Teheranu, a zadobio je i ozbiljnu povredu jedne ili obje noge, navela su sva tri izvora, piše Rojters.
Ipak, 56-godišnjak se oporavlja od povreda i ostaje mentalno oštar, prema riječima izvora koji su tražili anonimnost zbog osjetljivosti teme. Učestvuje na sastancima sa visokim zvaničnicima putem audio-konferencija i uključen je u donošenje odluka o ključnim pitanjima, uključujući rat i pregovore sa Vašingtonom.
Pitanje da li mu zdravstveno stanje dozvoljava da upravlja državom dolazi u trenutku najveće opasnosti za Iran u posljednjim decenijama, dok se danas u pakistanskoj prijestonici Islamabadu otvaraju važni mirovni pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Navodi izvora bliskih Hameneijevom krugu predstavljaju najdetaljniji opis njegovog stanja u posljednjih nekoliko nedjelja. Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi te informacije.
Mjesto boravka, stanje i sposobnost upravljanja Hameneija i dalje su uglavnom misterija za javnost, pošto od vazdušnog napada i njegovog imenovanja za nasljednika oca 8. marta nije objavljena nijedna njegova fotografija, video ili audio-snimak.