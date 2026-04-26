Američka poslanica Liz Conmy iz Sjeverna Dakota poginula je kada se mali avion srušio u prigradskom parku u blizini Minneapolis ubrzo nakon polijetanja sa Crystal Airport

Izvor: X/MN CRIME

Poslanica u parlamentu Sjeverne Dakote, Liz Conmy, poginula je nakon što se avion srušio u prigradskom parku ubrzo poslije polijetanja.Avion je, prema navodima svjedoka, viđen kako ponire prije nego što je eksplodirao, a hitne službe su brzo stigle na mjesto nesreće, gdje su zatekle olupinu zahvaćenu vatrom.

Letjelica je poletjela sa Crystal Airport u subotu ujutro, a srušila se na zelenu površinu u Brooklyn Park, sjeverno od Minneapolis, prenosi Daily Mirror.

Smrt Konmijeve potvrdila je North Dakota Democratic-NPL, nazivajući je velikim borcem za javno obrazovanje, zaštitu životne sredine i transparentnost."Potpuno smo slomljenog srca i uništeni zbog gubitka poslanice Liz Konmi. Njena smrt je dubok gubitak za našu državu", saopšteno je u objavi na društvenim mrežama.

We are completely heartbroken and gutted by the loss of Representative Liz Conmy. Her death is a profound loss for our state. As a lawmaker, she championed public education, the environment, and transparency.pic.twitter.com/HhalpUFmeS — North Dakota Dem-NPL (@nddemnpl)April 26, 2026

Policija je reagovala na prijavu o padu malog aviona u 11.51 čas i na licu mjesta zatekla letjelicu koja se srušila i zapalila u parku u Brooklyn Park, u američkoj saveznoj državi Minnesota, ubrzo nakon polijetanja, izjavio je policijski inspektor Matt Rabe.

Authorities are investigating after a small plane reportedly crashed just north of the Crystal Airport shortly before noon. The aircraft had two occupants, according to initial police radio dispatches, and a wide area has been blocked to traffic while investigation takes place. A…pic.twitter.com/XqAqZD5uWz — MN CRIME (@MN_CRIME)April 25, 2026

Inspektor Rejb saopštio je da se avion srušio ubrzo nakon polijetanja, ali nije želio da otkrije koliko je ljudi bilo u letjelici. Federal Aviation Administration navela je da su se u avionu nalazile dvije osobe.

National Transportation Safety Board saopštio je da istražuje nesreću u kojoj je učestvovao avion tipa Beechcraft F33A Bonanza, te da se dolazak istražitelja na lice mjesta očekuje uskoro.

Povodom tragedije oglasio se i guverner North Dakota, Kelly Armstrong.

"Liz je služila svojoj državi i zajednici sa brigom i saosjećanjem, od njenog rada u zakonodavnom tijelu i Komisiji za borbu protiv trgovine ljudima, do angažmana u obrazovanju, zaštiti staništa i imigraciji. Kjersti i ja smo ožalošćeni ovim tragičnim gubitkom i izražavamo najdublje saučešće njenoj porodici, prijateljima i kolegama. Molimo građane da nam se pridruže u mislima i molitvama", poručio je Armstrong.