Pojavio se snimak avionske nesreće u Njujorku u kojoj su poginule dvije osobe.

Pojavio se snimak avionske nesreće na aerodromu "La Gvardija" u Njujorku u Sjedinjenim Američkim Državama u kojoj su poginule dvije osobe - pilot i kopilot, dok je povrijeđen veliki broj osoba. Avion avio-kompanije "Er Kanada" se nakon slijetanja zakucao u vatrogasno vozilo koje se odjednom pojavilo na pisti.

Avion se pri slijetanju kretao velikom brzinom i udario je vatrogasno vozilo koje je od siline udarca "odletelo" nekoliko desetina metara. Na avionu je pričinjena velika materijalna šteta.

New footage shows the moment an Air Canada flight crashed into a fire truck at New York's LaGuardia Airport, killing the pilot, co-pilot and injuring dozens.



U vatrogasnom vozilu su bili policijski službenici. Oni su teško povrijeđeni - imaju slomljene kosti, u bolnici su, ali su na svu sreću u stabilnom stanju.

Sudar aviona i vatrogasnog vozila se dogodio pri brzini kretanja aviona od oko 40 kilometara na čas. Kontrolni toranj je objavio video-snimak u kom je otkriveno da je kontrolor leta upozoravao posadu aviona da uspore i da se zaustave.

Vikali su da je kamion ispred letjelice, ali se ništa nije dogodilo. Aerodrom je i dalje zatvoren, tačan uzrok nesreće i dalje nije poznato.

