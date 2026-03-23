Izvor: X/@dom_lucre

Pilot i kopilot regionalnog aviona kompanije Er Kanada izgubili su živote nakon što je avion udario u vatrogasno vozilo prilikom slijetanja na aerodrom La Gvardija. Nesreća je dovela do zatvaranja aerodroma, potvrdile su nadležne službe i američki mediji.

Prema izvještaju NBC njuza, više od desetak ljudi je povrijeđeno u incidentu. Vozilom su upravljali policijski službenici, a prethodno je objavljeno da su jedan narednik i jedan policajac zadobili prelome, ali su u stabilnom stanju u bolnici.

Avion kompanije Bombardier CRJ900 je na letu iz Montreala prevozio 72 putnika i četiri člana posade, prema preliminarnim podacima koji još nisu konačno potvrđeni. Prema podacima sajta Flightradar24, avion je udario u vozilo brzinom od oko 39 km/h.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo objavila je da će aerodrom ostati zatvoren do 18 časova, dok je najmanje 18 letova preusmjereno na druge aerodrome u oblasti Njujorka ili vraćeno na svoje polazište.

March 23, 2026

Prema informacijama iz Luke i uprave za saobraćaj Njujorka i Nju Džerzija, vatrogasno vozilo je u trenutku sudara bilo angažovano na drugoj intervenciji na pisti.

Gradski sistem za hitna obavještenja upozorio je građane da mogu očekivati otkazivanje letova, zatvaranje određenih puteva, gužve i povećano prisustvo hitnih službi u blizini aerodroma.