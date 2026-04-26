Kol Tomas Alen, osumnjičeni za pucnjavu na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, poslao je porodici manifest deset minuta prije napada u kojem je izložio "pravila angažovanja" i naveo da smatra da mu je dužnost da cilja zvaničnike administracije.

Izvor: X printscreen/screenshot Truth/realDonaldTrump

Kol Tomas Alen, osumnjičeni za pucnjavu na večeri u Udruženju dopisnika Bele kuće, poslao je svojoj porodici dugačak manifest samo deset minuta pre nego što je upao u hotel i otvorio vatru.

U poruci od 1.052 reči, koju je dobio Njujork post, Alen je izložio svoja "pravila angažovanja" i rekao da smatra da mu je dužnost da cilja zvaničnike administracije.

Vidi opis Objavljen cio manifest napadača iz Vašingtona: Otkriveno ko nije bio meta pucnjave u hotelu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia/AARON SCHWARTZ / UPI Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia/AARON SCHWARTZ / UPI Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia/@realDonaldTrump/Truth Social Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia/AARON SCHWARTZ / UPI Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Yuri Gripas / UPI / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia/AARON SCHWARTZ / UPI Br. slika: 7 7 / 7

"Izvinjavam se svima. Ne očekujem oproštaj"

"Zdravo svima!

Vjerovatno sam danas iznenadio mnoge ljude. Dozvolite mi da počnem izvinjenjem svima čije sam povjerenje izdao. Izvinjavam se roditeljima što sam im rekao da idem na razgovor za posao, a da nijesam naveo da je to "Najtraženiji".

Izvinjavam se kolegama i studentima što sam rekao da imam ličnu hitnu situaciju (dok neko ovo pročita, vjerovatno će mi zaista trebati kola hitne pomoći, ali teško da to mogu nazvati samonanetim stanjem).

Izvinjavam se svima sa kojima sam putovao, svim zaposlenima koji su rukovali mojim prtljagom i svima ostalima u hotelu koji nijesu bili meta, koje sam ugrozio samim svojim prisustvom.

Izvinjavam se svima koji su zlostavljani i/ili ubijeni prije ovoga, svima koji su patili prije nego što sam bio u mogućnosti da ovo pokušam i svima koji mogu nastaviti da pate poslije ovoga, bez obzira na moj uspjeh ili neuspjeh.

Ne očekujem oproštaj, ali da sam vidio bilo koji drugi način da ovo uradim, iskoristio bih ga. Još jednom, moje iskreno izvinjenje.

"Zašto sam sve ovo uradio..."

Zašto sam sve ovo uradio:

Ja sam građanin Sjedinjenih Američkih Država. Ono što moji predstavnici rade odražava se na mene. I više nisam spreman da dozvolim da mi pedofil, silovatelj i izdajnik uprlja ruke svojim zločinima. (U redu, da budem potpuno iskren, nisam dugo bio spreman, ali ovo je prva prava prilika da nešto uradim povodom toga).

Dok budem o ovome govorio, takođe ću proći kroz svoja predložena pravila angažovanja (vjerovatno u užasnom formatu, ali nisam vojnik, pa šta je tu je). Zvaničnici administracije (isključujući gospodina Patela): oni su mete, sa prioritetom od najvišeg do najnižeg.

Tajna služba: oni su mete samo ako je potrebno i trebalo bi ih onesposobiti nesmrtonosnim putem ako je moguće (npr. nadam se da nose pancir jer metak iz sačmarice u torzo uništava ljude koji nisu zaštićeni).

Obezbeđenje hotela: ne mete ako je ikako moguće (tj. osim ako ne pucaju na mene).

Kapitolska policija: isto kao i obezbeđenje hotela.

Nacionalna garda: isto kao i obezbeđenje hotela.

Zaposleni u hotelu: nikakve mete.

Gosti: nikakve mete.

Da bih smanjio broj žrtava, koristiću sačmaru umjesto pojedinačnog hica (manje prodiranje kroz zidove). I dalje bih prošao kroz većinu ljudi ovde da bih došao do meta ako je apsolutno neophodno (na osnovu činjenice da je većina ljudi izabrala da dođe na govor pedofila, silovatelja i izdajnika i stoga su saučesnici), ali se zaista nadam da se to neće dogoditi.

Odgovori na prigovore

Prigovor 1: Kao hrišćanin, trebalo bi da okrenete drugi obraz.

Odgovor: Okrećete drugi obraz kada ste ugnjetavani. Ja nisam onaj koji je silovan u pritvoru. Ja nisam ribar pogubljen bez suđenja. Ja nisam školarac raznesen na komade, dijete izgladnjelo do smrti ili tinejdžerka koju su zlostavljali brojni kriminalci u ovoj administraciji.

Okretanje drugog obraza dok neko drugi To što je neko ugnjetavan nije hrišćanski; to je saučesništvo u zločinima ugnjetavača.

Prigovor 2: Sada nije vrijeme za to.

Odgovor: Svako ko tako razmišlja trebalo bi da odvoji nekoliko minuta i shvati da se svijet ne vrti oko njega. Da li mislite da kada vidim da nekoga siluju, ubijaju ili zlostavljaju, treba jednostavno da odem jer bi to bilo „nezgodno“ za one koji nisu žrtve?

Ovo je bio najbolji trenutak i najbolja prilika za uspjeh koju sam mogao da zamislim.

Prigovor 3: Niste ih sve uhvatili.

Odgovor: Morate negdje da počnete.

Prigovor 4: Kao neko ko je pola crn, a pola bijelac, ne bi trebalo da ovo radite.

Odgovor: Ne vidim da bilo ko drugi preuzima odgovornost.

Prigovor 5: Dajte caru carevo.

Odgovor: Sjedinjene Američke Države se upravljaju zakonom, a ne jednom osobom ili grupom ljudi. U mjeri u kojoj predstavnici i sudije ne... Poštujte zakon, niko nije obavezan da im da bilo šta što je tako nezakonito naređeno.

Takođe bih želio da izrazim svoju zahvalnost velikom broju ljudi, jer vjerovatno nikada više neću moći da razgovaram sa njima (osim ako Tajna služba nije zapanjujuće nesposobna).

Hvala mojoj porodici, i biološkoj i crkvenoj, na ljubavi tokom protekle 31 godine. Hvala mojim prijateljima na druženju tokom mnogih godina. Hvala mojim kolegama na mnogim poslovima, na pozitivnosti i profesionalizmu. Hvala mojim studentima na entuzijazmu i ljubavi prema učenju.

Hvala mnogim poznanicima koje sam upoznao, lično i onlajn, na kratkim interakcijama i dugoročnim vezama, na vašim perspektivama i inspiraciji. Hvala svima na svemu. S poštovanjem.

Kol "prijateljski federalni ubica" Alen

PS: Dobro, sada kada su sve te sentimentalne stvari završene, šta dođavola radi Tajna služba? Izvinite, malo ću se raspričati i spustiti formalni ton. Kao, očekivao sam bezbjednosne kamere na svakoj krivini, hotelske sobe sa prisluškivačima, naoružane agente na svakih tri metra, detektore metala van stroja.

Ono što sam dobio (ko zna, možda se šale sa mnom!) je ništa. Nikakvo prokleto obezbeđenje. Ne u prevozu. Ne u hotelu. Ne na događaju.

Vidi opis Objavljen cio manifest napadača iz Vašingtona: Otkriveno ko nije bio meta pucnjave u hotelu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: x printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: x printscreen Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: x printscreen Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: x printscreen Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: x printscreen Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: x printscreen Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: x printscreen Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: x printscreen Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: x printscreen Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: x printscreen Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: x printscreen Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: x printscreen Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: x printscreen Br. slika: 13 13 / 13

Jedna stvar koju je primijetio na ulazu u hotel

Osumnjičeni za pucnjavu naveo je u poruci da je prilikom ulaska u hotel uočio ozbiljne propuste u obezbjeđenju, ističući da niko nije posumnjao da bi mogao predstavljati prijetnju.

Prema njegovim tvrdnjama, obezbjeđenje je bilo fokusirano na spoljne faktore, poput demonstranata i dolazaka gostiju, dok su unutrašnje kontrole bile nedovoljne. Ocijenio je da takav nivo organizacije predstavlja ozbiljan bezbjednosni problem i da bi sistem trebalo unaprijediti.

U poruci se osvrnuo i na lična osjećanja nakon događaja, navodeći da se osjeća loše i uznemireno zbog svojih postupaka, kao i zbog posljedica koje oni mogu imati po druge ljude, prenosi Njujork post.

Na kraju je poručio da takvi postupci nijesu rješenje i uputio apel mladima da se okrenu obrazovanju i drugim pozitivnim izborima.