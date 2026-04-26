U Vašingtonu je došlo do pucnjave tokom večere, a dopisnik Gari O'Donohju svedoči o panici i evakuaciji državnog vrha.

Izvor: Profimedia/AARON SCHWARTZ / UPI/Yuri Gripas / UPI

Dopisnik Bi-Bi-Sija za Severnu Ameriku, Gari O'Donohju, bio je u balskoj sali hotela Vašington Hilton kada je počela pucnjava. Rekao je da je upravo završio večeru kada je čuo buku koja je dolazila sa ulaza u balsku salu. U početku je gotovo da je nije ni primetio, ali je rekao da je ubrzo shvatio šta je to.

O’Donohju, koji je slep, rekao je da se u takvim situacijama fokusira isključivo na zvukove. Prepoznao je specifične prigušene zvuke poluautomatske pucnjave, nakon čega je usledio zvuk lomljenja stakla. Prema njegovim rečima, u tom trenutku je osetio kako njegov kolega Danijel, sa kojim je razgovarao, pada na pod, nakon čega ga je i sam pratio.

"Čuo sam pucnje iz poluautomatskog oružja"

Dopisnik Bi-Bi-Sija opisuje kako je klečao ispod stolnjaka, svestan da se ponovo našao usred pucnjave na događaju kojem je prisustvovao predsednik. Setio se izveštavanja sa skupa u Batleru, u Pensilvaniji, prošlog leta, kada je Donald Tramp skoro izgubio život. Međutim, kaže da je ovaj incident bio drugačiji - panika je bila brža i gosti su bili ispod svojih stolova u roku od nekoliko sekundi.

TRUMP ABOUT THE SHOOTER: He was a guy who looked pretty evil when he was down, you know, they had him down. He was fighting hard. He was, in my opinion, a sick person. Who would do that but a sick person? But I think you're going to find everything about him, no reason to talk…

Dok su bili skriveni, kolege su opisale scene u sali: desetine ljudi trče iz hodnika u salu, bežeći od vatre. O'Donohju kaže da su proveli oko deset minuta ispod stola, čekajući i plašeći se da će napadač ući u salu i pucati na hiljade gostiju.

Evakuacija državnog vrha i strah od masakra

O’Donohju kaže da su mu kolege opisale trenutak kada je Tajna služba bukvalno zgrabila predsednika Trampa, prvu damu Melaniju i potpredsednika Džej Di Vensa i odvukla ih sa bine, prenosi Index. U isto vreme, drugi agenti u šlemovima i pancirima stajali su sa pištoljima uperenim u gomilu, tražeći potencijalne nove pretnje.

Dopisnik se takođe prisetio i drugih zvaničnika Trampove administracije. Rekao je da je dobio informaciju da je direktor FBI-ja Kaš Patel, koji je štitio svoju devojku svojim telom dok mu je agent Tajne službe pritrčao u pomoć, takođe završio na podu sale oko 30 metara iza njega.

WATCH:



The dramatic moment Trump takes cover and is whisked away after White House correspondents shooting.

"Obezbeđenje opušteno, kao da predsednik nije tamo"

U svojoj analizi, O'Donohju se osvrnuo i na nivo bezbednosti pre same večere. Iako su okolni putevi bili blokirani satima, on je opisao obezbeđenje na ulazu u hotel kao neobično opušteno. Kaže da je čuvar na ulazu samo bacio pogled na njegovu kartu sa udaljenosti od dva metra.

Dodao je da je prošao kroz detektor metala po ulasku u salu, ali da agent nije pokazao interesovanje kada je uređaj počeo da pišti na sadržaj njegovih unutrašnjih džepova. Niko ga, kaže, nije tražio da isprazni džepove ili pokaže lične stvari. Po njegovoj proceni, obezbeđenje se ponašalo kao da je u pitanju obična večera kojoj nije prisustvovao aktuelni predsednik zemlje.

Vidi opis "Panika je eksplodirala, gosti su u sekundi bili pod stolovima": Svedok o dramatičnim scenama u Vašingtonu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia/AARON SCHWARTZ / UPI Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia/AARON SCHWARTZ / UPI Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia/@realDonaldTrump/Truth Social Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia/AARON SCHWARTZ / UPI Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Yuri Gripas / UPI / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia/AARON SCHWARTZ / UPI Br. slika: 7 7 / 7

O'Donohju je zaključio da je nakon incidenta u sali bezuspešno pokušavao da uspostavi telefonski signal kako bi se javio na program, dok mu je kroz glavu prolazila misao koliko bi se još puta ovakve stvari mogle dogoditi u SAD.