Veliki šumski požari haraju američkom saveznom državom Džordžijom, gdje je proglašeno vanredno stanje u 91 okrugu, a više od 120 objekata je uništeno dok je skoro 1.000 kuća i dalje ugroženo.

Izvor: X/volkova_ma57183 / screenshot

Guverner američke savezne države Georgia Brian Kemp proglasio je vanredno stanje u 91 okrugu zbog velikih šumskih požara koji su izazvali rekordnu materijalnu štetu.

Prema njegovim riječima, više od 120 kuća i drugih objekata je uništeno, dok je gotovo 1.000 domova i dalje ugroženo. Požari se brzo šire kroz borove šume, a plamen prelazi sa stabla na stablo velikom brzinom.

„Požar se ne može zaustaviti, vatrogasci mogu samo da obuzdavaju njegove ivice i nadaju se promjeni vremenskih uslova“, kazao je Kemp.

Najveći požari zabilježeni su na jugoistoku države, blizu granice sa Florida, oko 400 kilometara od Atlanta. Posebno su kritični požari u blizini autoputa 82 i puta Pajnland, od kojih je jedan izazvan balonom za zabavu, a drugi plamenom tokom varenja.

Southern Georgia is burning.



35,000+ acres gone, nearly 90 homes destroyed, historic drought and dry winds are making containment nearly impossible, with no rain in sight



Hope the wind dies down soon.pic.twitter.com/wdlRY2ea86 — Mario Nawfal (@MarioNawfal)April 24, 2026

Ovi požari dio su šireg talasa koji je zahvatio jugoistok SAD, uključujući South Carolina i Alabama. Iako je Georgia najteže pogođena, za sada nema prijavljenih žrtava.

Uzrok brzog širenja vatre, kako navode vlasti, leži u kombinaciji klimatskih ekstrema. Nakon perioda obilnih padavina i rasta vegetacije poslije uragana Helen, uslijedilo je sušno proljeće, što je stvorilo veliku količinu zapaljivog materijala.

Direktor Georgia Forestry Commission Johnny Sabo upozorio je da su uslovi trenutno ekstremni.

Izvor: Georgia Department of Natural Resources via AP / Tanjug/AP

„Suočavamo se sa ozbiljnom sušom, a aktivnost požara već je premašila petogodišnji prosjek“, rekao je Sabo, dodajući da i najmanja iskra može izazvati veliki požar.

Od početka krize izgorjelo je više od 39.500 hektara zemljišta, a razmjeri štete već sada predstavljaju najveći gubitak imovine od požara u istoriji ove savezne države.