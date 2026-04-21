U Južnoj Kaliforniji, radnik je optužen za podmetanje požara u skladištu, izazivajući štetu od više od 500 miliona dolara.

U jednom od najvećih industrijskih požara u Južnoj Kaliforniji u poslednje vreme, vlasti tvrde da je radnik logističke kompanije namjerno zapalio ogromno skladište i potom se time hvalio, ostavljajući za sobom štetu koja se mjeri stotinama miliona dolara i pokrećući ozbiljna pitanja o motivima i bezbijednosti na radnom mjestu.

Muškarac optužen da je snimio sebe kako pali skladište od 1,2 miliona kvadratnih stopa u Južnoj Kaliforniji ranije ove nedelje, navodno se privatno hvalio tim dijelom nakon što ga je počinio, saopštili su federalni tužioci.

Čamel Abdulkarim (29) iz Hajlenda suočava se sa saveznim i državnim optužbama u vezi sa požarom koji je u uništio skladište papirne robe kompanije Kimberly-Clark u Ontariju, što je izazvalo masovnu intervenciju vatrogasaca sa šest uzbuna. Trebalo je da se pojavi pred sudom u okrugu San Bernardino radi izjašnjavanja o krivici, ali je ročište odloženo zbog neotkrivenih zdravstvenih razloga.

Chamel Abdulkarim, who is accused of sparking a massive Ontario warehouse fire after his company didn’t “pay him enough to live”, pleaded not guilty today in court. Good luck finding a jury to convict this man when 70% of Americans live paycheck to paycheck.pic.twitter.com/fJpmbraQU9 — Power to the People ☭ (@ProudSocialist)April 14, 2026

Nezadovoljan zaradom

Policija je identifikovala Abdulkarima kao zaposlenog u kompaniji NFI Industries, logističkoj firmi koja sarađuje sa proizvođačem papira. Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako osoba pali palete toalet papira uz riječi: "Trebalo je da nas bolje plate.“

Prvi pomoćnik američkog tužioca Bil Esejli rekao je da je Abdulkarim u telefonskom razgovoru sa prijateljem uporedio sebe sa Luigijem Manđoneom, koji je optužen za ubistvo izvršnog direktora kompanije UnitedHealthcare, Brajana Tompsona, u decembru 2024. godine.

Prema navodima federalnih tužilaca, Abdulkarim se takođe hvalio navodnim podmetanjem požara neposredno nakon incidenta.

"Sve što ste morali da uradite jeste da nas platite dovoljno da možemo da živimo. Platite nas više za vrijednost koju MI stvaramo. Ne korporaciju. Nisam vidio da akcionari dolaze da odrade smjenu", rekao je.

Velika šteta

Tužilac okruga San Bernardino, Džejson Anderson, rekao je da se procenjuje da je u požaru uništeno više od 500 miliona dolara vrijedne papirne robe, kao i zgrada vrijedna preko 100 miliona dolara koja je izgorela. Anderson je dodao da je Abdulkarim navodno izazvao najmanje šest odvojenih požara unutar objekta, koji su na kraju doveli do njegovog potpunog uništenja.

"Podmetanje požara je za mene zaista zagonetno", rekao je Anderson. - U tom skladištu je bilo najmanje 20 drugih ljudi u trenutku kada su požari započeti… Ova krivična djela shvatamo veoma, veoma ozbiljno."

Esejli je naveo da bi, ukoliko bude osuđen, Abdulkarim za saveznu optužbu za podmetanje požara mogao dobiti minimalnu kaznu od pet godina zatvora, dok je maksimalna zakonska kazna 20 godina zatvora.

"Amerika je zasnovana na slobodnom preduzetništvu i kapitalizmu. Postoji izuzetno zabrinjavajući trend da ljudi pribjegavaju nasilju kako bi izrazili političke ili ekonomske poruke", rekao je Esejli.

"Svakoga ko napada naše vrijednosti… gonimo veoma odlučno.

Prema njegovim riječima, Abdulkarim će se najpre suočiti sa optužbama na nivou države, a zatim i sa saveznim optužbama. Trenutno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti puštanja uz kauciju.

(Kamatica/Mondo)