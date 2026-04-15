U Titelu je izbio požar u kojem su dvije osobe nastradale. Uzrok požara još uvijek nije poznat, a ekipe su na terenu.

Danas je u Titelu izbio požar u kom su dvije osobe nastradale.

Prema nezvaničnim saznanjima, požar se dogodio u prepodnevnim satima u jednom porodičnom domaćinstvu, a stariji muškarac i žena su se ugušili u dimu.

Navodno je riječ o bolesnim i slabo pokretnim osobama, koje su živjele u kući koju je vatra progutala munjevitom brzinom.

Uzrok požara u kući još uvijek nije poznat.

Policija, Hitna pomoć i vatrogasne ekipe nalaze se na licu mjesta gdje saniraju vatrenu stihiju, kako ne bi došlo do još većih poslednica, a uviđaj je još uvijek u toku.

