U Beogradu je jutros izbio požar u restoranu u Ulici 27. marta, a vatrogasci su brzo reagovali. Uzrok požara još uvijek nije poznat.

Izvor: Kurir

U Ulici 27. marta u Beogradu jutros je izbio požar u jednom poznatom restoranu, a na teren su upućena dva vatrogasna vozila koja učestvuju u njegovom gašenju.

Oblak crnog i sivog dima izlazi kroz ventilaciju lokala na krovu objekta i širi se u okolini.

Iz predostrožnosti, građani koji su se našli u parku ispred restorana evakuisani su iz neposredne blizine, dok nadležne službe obavljaju intervenciju. Uzrok požara za sada nije poznat.

