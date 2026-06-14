U Dunavu je pronađeno tijelo poznatog kriminalca iz Rumunije, Romika Katalija.

Izvor: Facebook/isubraila/Policija Rumunije

Policija Rumunije je u subotu, 13. juna, u rijeci Dunav pronašla tijelo poznatog kriminalca Romike Katalija (55), nakon što se čamac prevrnuo, piše „Observator“. Sa njim je u čamcu bio još jedan muškarac koji je uspio da se spasi, ali ga policija za sada nije locirala.

Nestanak Katalija prijavila je njegova supruga. Prema navodima medija, on je sa drugim muškarcem u ranim jutarnjim časovima isplovio čamcem, nakon čega je došlo do nesreće.

Ronioci su tri sata tragali za nestalim muškarcem, a tijelo je pronađeno nakon dojave građana koji su ga uočili kako pluta rijekom.

Sumnja se da je uzrok smrti mogao biti srčani udar, budući da je voda u tom dijelu Dunava i dalje veoma hladna.

„Nakon što se čamac prevrnuo, muškarac nije uspio da ispliva, a njegova supruga je hitno pozvala policiju jer joj se nije javljao. Ronioci su ga tražili tri sata u Dunavu prije nego što su ga pronašli.

U 11.35 časova prolaznici su primijetili tijelo u vodi. Nakon izvlačenja, tijelo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti“, naveo je novinar portala „Observator“.

Ko je bio Romika Katali?

Romika Katali bio je poznato ime rumunskog podzemlja. Godinama je predvodio kriminalnu grupu iz grada Braila, a nakon boravka u zatvoru, prema pisanju medija, bavio se frizerskim poslom.

Tokom kriminalne karijere bio je povezivan sa više teških krivičnih djela, uključujući trgovinu ljudima, vožnju pod dejstvom alkohola, kao i ometanje i napad na službeno lice tokom vršenja dužnosti.