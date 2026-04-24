Nakon napada dronovima na rafineriju u ruskom gradu Tuapse, ogroman požar izazvao je ozbiljno zagađenje vazduha, dok se građani žale da „ne može da se diše“ i strahuju za svoje zdravlje.

Nakon što su ukrajinski dronovi 20. aprila napali rafineriju nafte u ruskom gradu Tuapse, izbio je ogroman požar koji je drastično pogoršao kvalitet vazduha. Stanovnici sve više strahuju za svoju bezbjednost, dok se situacija iz dana u dan pogoršava.

Grad pod dimom i čađi

Požar je izbio neposredno nakon napada na naftno postrojenje Rusiji, a gust dim danima se nadvija nad gradom. Mještani su na društvenim mrežama dijelili fotografije i snimke zagađenja – crni dim iznad rafinerije, čađ na ulicama i u dvorištima, ali i tragove zagađenja u Crnom moru. Vatra nije ugašena ni posle tri dana, a dim je neprekidno kuljao sa mjesta nesreće.

Rosneft’s Tuapse Oil Depot and Export Facility in Krasnodar Krai, Russia, is currently ablaze, with dozens of tanks seen burning as thick black smoke pours into the sky, following a large-scale drone attack tonight by Ukraine against oil infrastructure across Southern Russia.pic.twitter.com/ZmtlLljYiI — OSINTdefender (@sentdefender)April 20, 2026

Kako su se uslovi pogoršavali, sve više stanovnika javno je izražavalo zabrinutost, navodeći da je vazduh postao gotovo neizdrživ za disanje. Pojedini su situaciju opisali kao pravu ekološku katastrofu i najavili odlazak iz grada.

Očaj građana i gubitak poverenja

Stanovnici Tuapsea otvoreno govore o strahu i razočaranju. Jedna žena je u video-poruci poručila da više ne želi da ostane u gradu, dok je druga, obraćajući se predsjedniku Rusije, rekla da je izgubila povjerenje u vlasti.

Građani ističu da su se ranije osjećali bezbjedno, ali da se situacija naglo promijenila i da sada ne znaju kome da vjeruju dok gledaju kako njihov grad trpi posledice katastrofe.

Poređenja sa Hirošimom i Černobiljem

Na društvenim mrežama i pojedinim medijima pojavila su se dramatična poređenja sa najtežim katastrofama u istoriji, poput Hirošime i Černobilja. Iako u napadu nije oštećen nijedan nuklearni objekat, pojedini komentatori tvrde da su posledice po životnu sredinu razorne.

Navodi se da su vazduh, voda i zemljište zagađeni, a pojedini tvrde da pada „crna kiša“, odnosno padavine pomiješane sa čađi od nafte.

Zagađenje priznato tek trećeg dana

Lokalne vlasti su tek trećeg dana požara zvanično priznale ozbiljne probleme sa kvalitetom vazduha. Saopšteno je da su štetne materije iz sagorijevanja dospjele u atmosferu i da su se sa kišom taložile po gradu, ostavljajući crni sloj na površinama.

A new@planetsatellite image of the burning Tuapse oil storage site might not be as impressive as the NASA wide shot above , but I’ll leave it here anyway. Taken Apr. 21 at 13:20 local time, though unfortunately it captures only a small part of the oil storage facility.pic.twitter.com/jWv2fknWew — Mark Krutov (@kromark)April 21, 2026

Izmjerene koncentracije benzena, kisjelina i čađi bile su i do tri puta veće od dozvoljenih vrijednosti u pojedinim djelovima grada. Građanima je savetovano da smanje boravak na otvorenom, nose zaštitne maske i potraže pomoć ljekara ukoliko osjete tegobe.

Rafinerija ponovo meta napada

Rafinerija u Tuapseu, jedna od najvećih u Rusiji, bila je meta napada dva puta u samo nedelju dana. Prvi udar dogodio se 16. aprila, nakon čega je požar gašen više od tri dana. Nedugo po njegovom gašenju, uslijedio je novi napad 20. aprila, koji je izazvao još veću katastrofu.

Satelitski snimci pokazali su i veliku naftnu mrlju u Crnom moru, koja se približava obali. U međuvremenu, Ukrajina je intenzivirala napade na rusku naftnu infrastrukturu, sa ciljem slabljenja ključnih prihoda Rusije u ratnim uslovima.