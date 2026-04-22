Ukrajina je zatražila od Turske da organizuje sastanak Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina. Kijev poručuje da su za susret prihvatljive sve lokacije osim Rusije i Bjelorusije.

Ukrajina je od Turske zatražila da ugosti sastanak predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je šef ukrajinske diplomatije.

"Pitali smo Turke o tome, pitali smo i neke druge prijestonice", rekao je ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Dodao je da je Ukrajina za sastanak sa Putinom spremna da razmotri bilo koju lokaciju osim Bjelorusije ili Rusije. Zelenski već dugo traži susret sa ruskim predsjednikom kako bi pokušao da ubrza rešenje rata koji traje više od četiri godine.

"Odazvaćemo se"

Bjelorusija je bliski saveznik Rusije i omogućila je Moskvi korišćenje svoje teritorije za pokretanje invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Sibiha nije naveo kako je Ankara odgovorila na predlog, ali je naglasio da će se Kijev "odazvati" i ako neka "druga prijestonica, osim Moskve i Minska, organizuje takav sastanak".

Kremlj je ranije izjavio da je voljan da ugosti Zelenskog u Moskvi, ali je ukrajinski lider poručio da ne namjerava tamo da ide.

(Index/MONDO)