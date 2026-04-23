Izraelska vojska otkrila je komandni centar Hezbolaha ispod prodavnice odjeće na jugu Libana. Otkriće dolazi u jeku krhkog primirja i novih pregovora u SAD, dok žrtve na terenu i dalje rastu.

Izvor: X/Emanuel (Mannie) Fabian/Screenshot

Izraelska vojska (IDF) je objavila da je otkrila tunele koji se, kako tvrde, nalaze 25 metara ispod prodavnice odjeće u gradu Hijam (Khiam) na jugu Libana. IDF u saopštenju piše da se radi o podzemnom komandnom centru Hezbolaha.

The IDF says it uncovered an underground Hezbollah command center, 25 meters below a clothing store in the southern Lebanon town of Khiam.



Inside the tunnel, the military says troops found weapons and several rooms that were used by Hezbollah "for managing the fighting."pic.twitter.com/NtcOp8pAPN — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian)April 23, 2026

U tunelu su, prema navodima izraelske vojske, vojnici pronašli oružje i nekoliko prostorija za koje navode da ih je Hezbolah koristio "za upravljanje borbenim dejstvima". Od 2. marta izraelske snage sprovele su ofanzivu u Libanu u kojoj je, prema zvaničnim podacima, poginulo oko 2.300 ljudi, ranjeno više od 7.500, a više od milion osoba je raseljeno.

Desetodnevno primirje u Libanu najavio je američki predsjednik Donald Tramp 17. aprila.

Danas počinje drugi krug pregovora između Izraela i Libana u SAD. Liban namjerava da zatraži jednomjesečno produženje prekida vatre koji ističe u nedelju.

Međutim, uprkos desetodnevnom primirju, izraelske snage su juče u južnom Libanu ubile najmanje pet osoba, uključujući libansku novinarku Amal Halil.