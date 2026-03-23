Izrael će, prema riječima Benjamina Netanjahua, iskoristiti vojne pritiske na Iran kako bi obezbijedio povoljan sporazum, dok se napadi nastavljaju uprkos najavama pregovora.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će Izrael iskoristiti pritisak svojih napada na Iran kako bi obezbijedio da svaki potencijalni diplomatski sporazum štiti njegove "vitalne interese".

Nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, Netanjahu je u video izjavi rekao da Tramp vjeruje da postoji prilika da se "značajni rezultati" zajedničkog američko-izraelskog napada iskoriste za "postizanje ratnih ciljeva putem sporazuma".

"U svakoj situaciji zaštitićemo svoje vitalne interese", rekao je.

Vojne akcije se nastavljaju

Netanjahu je naglasio da se izraelski vojni udari na Iran i Hezbolah u Libanu istovremeno nastavljaju. Nedugo nakon što je Tramp objavio da su pregovori o okončanju regionalnog sukoba u toku, izraelska vojska je saopštila da je pokrenula novu seriju vazdušnih napada na Teheran.

Takođe je srušila još jedan most preko reke Litani u južnom Libanu, tvrdeći da ga je Hezbolah koristio za transport oružja i svojih članova.

"Uništavamo raketne i nuklearne programe i nastavljamo snažno da udaramo Hezbolah", rekao je Netanjahu, dodajući da su nedavno ubijena još dvojica iranskih nuklearnih naučnika.

SAD najavljuje pregovore, Iran ih negira

Ovi komentari uslijedili su nakon Trampove objave da su Vašington i Teheran u kontaktu radi okončanja rata.

Dodao je da će planirani američki udari na iransku energetsku infrastrukturu biti odloženi za pet dana nakon "produktivnih razgovora" s Teheranom. Iran, s druge strane,negira bilo kakve razgovore sa Sjedinjenim Državama, nazivajući ih "besmislenim".

Do ovog razvoja događaja dolazi usred pojačanih regionalnih tenzija nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran koji su počeli 28. februara. Kao odgovor, Iran i njegovi regionalni saveznici izveli su napade na izraelske i američke interese širom Bliskog istoka.