Promjenljivo vrijeme uz kišu i grmljavinu, na jugu više sunca

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme, uz povremenu i mjestimičnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. U južnim predjelima očekuju se duži sunčani intervali i više suvog vremena.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 9 do 21 stepen, dok će najviša dnevna iznositi od 17 do 28 stepeni.

U Podgorici se očekuje promjenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab do umjeren južni vjetar. Jutarnja temperatura biće oko 20 stepeni, a najviša dnevna oko 28 stepeni.