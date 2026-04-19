Izjave o “tiranima” izazvale reakcije, Vatikan tvrdi da su pogrešno protumačene

Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Lav izjavio je da nije imao namjeru da ulazi u polemiku sa Donald Trump, nakon što su njegove ranije izjave o “tiranima” izazvale političke reakcije.

Papa je pojasnio da je govor u kojem kritikuje lidere zbog trošenja milijardi na ratove napisan dvije sedmice ranije, prije nego što ga je američki predsjednik javno komentarisao.

"Međutim, desilo se da je to protumačeno kao da ponovo pokušavam da se upustim u spor sa predsjednikom, što uopšte nije u mom interesu", rekao je novinarima tokom leta za Angola.

Dodao je da se, zbog političke situacije izazvane Trampovim izjavama, stvorio narativ koji ne odgovara stvarnosti.

Na njegove izjave reagovao je i potpredsjednik SAD J. D. Vance, koji je kazao da je “zahvalan papi što je razjasnio situaciju”, ističući da su medijski narativi često pojednostavljeni i ne odražavaju složenost odnosa.

Kritike ratne politike

Govoreći u Kamerun, papa je kritikovao svjetske lidere koji, kako je naveo, ignorišu činjenicu da se ogromna sredstva troše na ratove, dok nedostaju resursi za obrazovanje i obnovu.

"Ratni vođe se pretvaraju da ne znaju da je potreban samo trenutak za uništenje, dok obnova može trajati čitav život", poručio je, prenosi BBC.

On je takođe upozorio na “beskrajni ciklus destabilizacije i smrti” u regionu Kameruna, koji je godinama pogođen sukobima.

Reakcije i raniji spor

Dio javnosti njegove izjave je povezao sa Trampom, koji je odgovorio da papa “može da kaže šta želi”, ali da se ne mora složiti s tim stavovima.

Spor između dvojice zvaničnika dodatno je produbljen nakon što je Tramp ranije kritikovao papu zbog njegovog stava o američko-izraelskoj vojnoj operaciji u Iranu, nazivajući ga “slabim po pitanju kriminala i lošim u spoljnoj politici”.

Podsjećanja radi, papa je prethodno izrazio zabrinutost zbog izjava o mogućem širenju sukoba i upozorio na posljedice eskalacije, uključujući i prijetnje globalnoj stabilnosti.