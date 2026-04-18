Papa Lav XIV odgovorio na Trampove uvrede.

Papa Lav XIV odgovorio je na teške uvrede američkog predsjednika Donalda Trampa. On je o tome razgovarao sa novinarima na putu ka Angoli u Africi u sklopu desetodnevne turneje, prenosi "Skaj Njuz".

Tramp je nedavno na svojoj društvenoj mreži "Truth social" javno kritikovao Papu Lava jer ga nije podržao u ratu sa Iranom koji traje od subote 28. februara ove godine. Tramp je optužio papu Lava da je "slab na kriminal i da je užasan u poznavanju spoljne politike".

"Izgledalo je kao da sam želio da uđem u debatu sa predsjednikom što mi nije bila namjera. Cio moj govor na tu temu je bio pripremljen dvije nedelje ranije, prije nego što je komentarisao američki predsjednik", objasnio je papa Lav XIV.