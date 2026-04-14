Papa Lav XIV ističe da Bog nije uz nasilnike, već uz ponizne. Njegove riječi o demokratiji i moralnom zakonu izazvale su pažnju.

Papa Lav XIV izjavio je danas da Bog, "ranjen ratovima", nije na strani nasilnika. Posle jučerašnjeg odgovora američkom predsjedniku Donaldu Trampu, u kojem je rekao da se ne plaši predsjednika koji ga je nazvao slabim i užasnim u spoljnoj politici i koji, kako je naveo, svoj izbor duguje njemu, papa Lav XIV je ponovio da je "Božije srce ranjeno ratovima, nasiljem, nepravdom i lažima", prenosi Ansa.

"Ali srce našeg Oca nije uz zle, nasilnike i ohole - Božije srce je uz ponizne i skromne i sa njima on svakodnevno gradi svoje kraljevstvo ljubavi i mira", rekao je papa.

Istovremeno, u poruci učesnicima Plenarne skupštine Papinske akademije društvenih nauka o upotrebi moći na globalnom nivou, papa Lav XIV je rekao da pojam legitimne vlasti nalazi jedan od svojih najviših izraza u autentičnoj demokratiji, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

"Demokratija je, daleko od toga da bude puka procedura, priznaje dostojanstvo svake osobe", istakao je on.

Međutim, kako je naveo, ona ostaje stabilna samo kada je ukorijenjena u moralnom zakonu i istinskoj viziji ljudske ličnosti. Bez te osnove, kako je naveo, ona rizikuje da se pretvori u "tiraniju većine" ili u "masku dominacije ekonomskih i tehnoloških elita".

"Da nisam u Bijeloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu"

Tramp je juče kritikovao papu Lava XIV na konferenciji za novinare u Bijeloj kući ocijenivši da je "veoma slab po pitanju kriminala i užasan za spoljnu politiku".

"Da nisam u Bijeloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu", poručio je u svojoj objavi američki predsjednik.

