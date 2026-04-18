Tramp izjavio da Iran ne može da ucjenjuje Sjedinjene Države po pitanju Ormuskog moreuza.

Američki predsjednik Donald Tramp je upozorio Iran da ne mogu da ucjenjuju Sjedinjene Američke Države po pitanju Ormuskog moreuza, javlja britanski list "Gardijan". Iran je danas ponovo zatvorio Ormuski moreuz, nepuna 24 sata nakon njegovog otvaranja što je razbijesnilo američkog predsjednika.

"Iran ne može da ucjenjuje Sjedinjene Države sa otvaranjem i zatvaranjem Ormuskog moreuza. Razgovaramo sa njima - želeli su da zatvore moreuz ponovo, ali ne mogu da nas ucjenjuju time.

Ide nam dobro, vidjećemo. Imaćemo više informacija do kraja dana", najavio je Tramp u obraćanju predstavnicima medija u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće.