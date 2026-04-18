Optužujući SAD za "pirateriju" zbog blokade luka, iranska vojska je saopštila da ponovo preuzima kontrolu nad strateški ključnim Ormuskim moreuzom.

Prema navodima iranskih državnih medija, uključujući agenciju Fars, Iransku studentsku novinsku agenciju i servis IRIB, Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da će se moreuz vratiti u „pređašnje stanje“, te da će oružane snage u potpunosti kontrolisati to područje.

Uprkos ranijim tenzijama i ograničenjima, zabilježen je prolazak pojedinih trgovačkih brodova kroz moreuz, ali za sada nije poznato u kojoj mjeri je pomorski saobraćaj normalizovan.

U saopštenju IRGC-a Sjedinjene Američke Države optužene su za „pirateriju“, uz ocjenu da njihova „takozvana blokada“ predstavlja oblik pomorske pljačke.

Iran je ranije upozorio da bi mogao zatvoriti Ormuski moreuz ukoliko SAD nastave sa blokadom njegovih luka, što dodatno povećava zabrinutost zbog mogućih posljedica po globalno tržište energenata i međunarodnu trgovinu.