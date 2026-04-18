U istrazi povodom školskog masakra u Kahramanmarašu, u kom je život izgubilo 10 osoba, otkriveni su šokantni detalji koji pokazuju da je do zločina došlo usled očiglednih propusta koji su se mogli predvidjeti.

Užasni oružani napad u školi "Ajser Čalik" u Kahramanmarašu, u kojem je ubijeno 10 osoba, ogolio je veliku prazninu u sistemu i lanac propusta. Otkriveno je da je počinilac masakra, Isa Aras Mersinli, izvršio ovaj čin nakon što je dužnost napustio zamjenik direktora Alparslan Jildirim - jedina osoba koja ga je pažljivo pratila.

Prema informacijama dobijenim od Savjeta roditelja i ostalih roditelja, već dugo je bilo poznato da napadač, učenik Isa Aras Mersinli, ima teške psihološke probleme i sklonost ka nasilju.

Saznalo se da je bivši zamenik direktora, Alparslan Jildirim, svakog dana dočekivao ovog učenika na vratima, pretresao mu torbu i praktično obavljao ulogu "zaštitnog štita". Navodi se da je njegovim odlaskom na novu dužnost prije mjesec dana nadzor prestao, a zločin je postao moguć onog trenutka kada se srušio sistem o kojem je Jildirim ranije govorio riječima: "Ne bojte se, dok sam ja tu, ništa se neće desiti".

Zataškavanje dosijea

Tvrdi se da je napadač ranije sam sebe povrijeđivao i sjekao se žiletom, ali da je njegov otac, koji je policijski načelnik, koristio svoj uticaj kako bi spriječio da ovi incidenti uđu u zvanične protokole. Navodi se da je Mersinli, u svojoj okolini poznat po "tupom" pogledu i tome što bi minutima ćutke posmatrao nastavnike, u osmom razredu prestao da ide u školu i postao zavisnik od video igara, provodeći i po 15 sati dnevno za kompjuterom.

Utvrđeno je da je zločinac mjesecima prije napada dijelio svoje planove o masakru na platformama kao što su Diskord i Redit. Otkriveno je da se Mersinli predstavljao kao žensko i snimao videe u ženskoj odjeći, te da je ljudima oko sebe stalno govorio da će "izvršiti napad na školu", ali da su te pretnje shvatane kao "crni humor" i nisu uzimane za ozbiljno.

Jeziva Bilješka

U bilješci na engleskom jeziku, koja je pronađena u kompjuteru napadača, jasno se vidi njegovo narcisoidno i društveno gnevno stanje uma.

Mersinli, koji je u poruci napisao: "Kada budete čitali ovo, ja ću već sprovesti svoj čin", tvrdio je da ga porodica mrzi i definisao je sebe kao "genija nadmoćnijeg od svih ostalih".

Ovaj lanac propusta, koji je odnio deset života, ponovo je rasplamsao debate u Turskoj o bezbjednosti u školama i praćenju rizičnih učenika.

