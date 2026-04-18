U Bugarskoj će sjutra, 19. aprila, biti održani prijevremeni parlamentarni izbori, saopštila je Centralna izborna komisija (CIK).

Na izborima će više od 6,5 miliona birača imati pravo glasa i birati između 24 političke formacije – 14 stranaka i 10 koalicija, navodi Centralna izborna komisija Bugarske (CIK), prenio je portal BTA.

Prema podacima CIK-a, konačan broj birača iznosi 6.575.151. Iz glasanja su isključene osobe pod starateljstvom, zatvorenici sa važećim kaznama lišenja slobode, kao i određene kategorije građana koji glasaju na posebnim mjestima, uključujući članove izbornih komisija i posmatrače, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Glasanje u zemlji biće organizovano na 9.354 biračka mjesta uz upotrebu glasačkih mašina, dok će na 2.641 mjestu glasanje biti isključivo putem papirnih listića.

Biće postavljena i 172 mobilna biračka mjesta, a oko 11.650 lokacija biće pod video-nadzorom.

U inostranstvu će biti otvorena 493 biračka mjesta u 55 država, što je znatno manje u odnosu na prethodne izbore, nakon izmjena izbornog zakonika koje su ograničile broj biračkih mjesta u pojedinim zemljama.