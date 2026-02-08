Žrtve povezane sa ekološkom nevladinom organizacijom, tijela pronađena na dvije lokacije u blizini prevoja Petrohan

Bugarske vlasti istražuju ubistvo šest osoba povezanih sa nevladinom organizacijom koja se bavila ekološkim aktivizmom, a policija je saopštila da razmatra više verzija događaja, uključujući i mogućnost da su zločini povezani sa djelovanjem kulta.

Početkom februara policija je prijavila ubistvo tri osobe u planinskoj kolibi u vlasništvu jedne nevladine organizacije, koja se nalazi u blizini prevoja Petrohan. Policija je intervenisala nakon dojave o požaru, a u snijegu oko gotovo izgorjele kolibe pronađena su tijela trojice muškaraca – Ivajla Ivanova (49), Dače Simeonova (45) i Plamena Stateva (51). Prema navodima zvaničnika, dvojica su imala prostrelne rane u sljepoočnici, dok je treći pogođen ispod brade.

Gradonačelnik tog područja saopštio je da su u blizini tijela pronađeni pištolji, karabin i velika količina municije.

Potjernica i nova ubistva u šumi

Nakon prvog zločina, policija je raspisala potjernicu za trojicom osumnjičenih, među kojima je bio i direktor nevladine organizacije i vlasnik kolibe Ivo Kalušev, za kojeg se sumnjalo da je pobjegao sa mjesta zločina.

Prema navodima bugarske televizije BTV, u nedjelju su Kalušev, petnaestogodišnji dječak i dvadesetdvogodišnji muškarac pronađeni mrtvi u kamperu u šumi. Tijela je, prema pisanju medija, slučajno otkrio pastir. Policija je odmah ogradila područje, a istražne radnje su u toku. Zvaničnih saopštenja o ovom dijelu istrage za sada nema.

Vršilac dužnosti glavnog tužioca Bugarske Borislav Sarafov ranije je govorio o slučaju prve tri žrtve, uporedivši ga sa atmosferom iz američke serije „Tvin Piks“.

„Radim kao istražitelj i tužilac već 31 godinu i mnogo sam toga vidio, ali ono što sada gledam me je zaista šokiralo. Ne samo ubistvo, već i aktivnosti nevladine organizacije koja je, čini se, pokušavala da preuzme ulogu državnih organa, ali isključivo u sopstvenom interesu“, izjavio je Sarafov.

Sumnje na djelovanje kulta

Prema podacima obdukcije, između ubistva i pronalaska tijela prve tri žrtve prošlo je između 12 i 18 sati. U gotovo potpuno izgorjeloj kolibi pronađena je velika količina vatrenog oružja. Objekat je bio neuobičajeno dobro obezbijeđen – ogradama, barijerama, sigurnosnim kamerama, kao i opremom za nadzor, uključujući dronove.

Muškarci koji su boravili u kolibi predstavljali su se kao „čuvari šume i životne sredine“, a prema svjedočenjima, često su zaustavljali turiste i mještane, tražili lična dokumenta i ograničavali kretanje u tom području.

Istražitelji sada sumnjaju da je nevladina ekološka organizacija bila povezana sa kultom u koji su navodno bili uključeni i maloljetnici. Istraga je u toku, a policija najavljuje da će javnost biti blagovremeno obaviještena o novim saznanjima.