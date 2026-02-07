Bugarska je od 3. februara zvanično uvela jednodnevnu vinjetu za putničke automobile, čime je vozačima, posebno onima koji zemlju koriste kao tranzit ka Grčkoj i Turskoj, omogućeno povoljnije i fleksibilnije korišćenje putne mreže na kraćim relacijama.

Jednodnevna vinjeta za putničke automobile u **Bugarska**oj zvanično je uvedena od 3. februara, čime vozači dobijaju novu opciju za kratkoročno korišćenje državne putne mreže, saopštila je bugarska Agencija za putnu infrastrukturu (API), a prenijela bugarska novinska agencija BTA.

Kako je Bugarska ušla u Šengen 1. januara 2025. godine, za putnike iz Srbije otvorile su se nove mogućnosti neprekidnog putovanja do destinacija u Grčkoj. Znajući da je Bugarska mnogima tranzitna zemlja ka Turskoj i Grčkoj, Bugarska je uvela jednodnevne vinjete i, kao što im naziv kaže, važe jedan dan.

Jednodnevna vinjeta u Bugarskoj važi 24 h

Jednodnevna vinjeta važi tačno 24 sata od trenutka aktivacije. Na primjer, ukoliko se vinjeta aktivira 20. juna u 10.00 časova, njeno važenje ističe 21. juna u 09.59 časova. Cijena jednodnevne vinjete iznosi 4,09 eura (8 leva). Kao i kod ostalih vrsta vinjeta, kupovina je moguća unaprijed, uz mogućnost odloženog početka važenja do 30 dana.

Ova vrsta vinjete namijenjena je za plaćanje putarine, između ostalog, putničkim automobilima do 3,5 tone, vozilima sa prikolicom ili karavanom, kao i kamp-vozilima kategorije M1, bez obzira na njihovu tehnički dozvoljenu maksimalnu masu. Posebna vinjeta za prikolicu ili karavan obavezna je samo u slučaju kada ukupna masa vozila sa priključnim vozilom prelazi 3,5 tone. Vinjete za vozilo i za prikolicu ili karavan mogu se kupovati sa različitim periodima važenja, u skladu sa potrebama vozača.

Cijene vinjeta za plaćanje putarine u Bugarskoj

Cijene vinjeta u Bugarskoj u 2026. godini ostaju nepromijenjene u odnosu na 2025. godinu i prikazane su u eurima i bugarskim levima. Preračunavanje se vrši automatski po zvaničnom fiksnom kursu, bez dodatnih obaveza za korisnike.

godišnja vinjeta (12 mjeseci): 49,60 eura (97 leva)

kvartalna vinjeta: 27,61 euro (54 leva)

mjesečna vinjeta: 15,34 eura (30 leva)

nedjeljna vinjeta (7 dana): 7,67 eura (15 leva)

vikend vinjeta: 5,11 eura (10 leva)

jednodnevna vinjeta (24 h): 4,09 eura (8 leva)

Kako kupiti bugarsku vinjetu

Vinjete za Bugarsku mogu se kupiti onlajn putem zvaničnog sajta Nacionalne uprave za putarine ili mobilne aplikacije, kao i na prodajnim mjestima Agencije za putnu infrastrukturu. Kupovina je omogućena i na šalterima uz plaćanje gotovinom, putem terminala za samonaplatu karticom, kao i preko partnerske prodajne mreže API.