Jedinstvenom platformom opozicije koja će biti predstavljena vlasti tražiće se izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), imenovanja u važnim institucijama, poput Sudskog savjeta, Fiskalnog savjeta i Savjeta Radio televezije Crne Gore, saopštio je danas šef Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On je na konferenciji za medije u Skupštini istakao da će dio platforme biti i nemijenjanje izbornih zakona bez šireg konsenzusa, kao i omogućavanje kontrolnih mehanizama u susret kampanji za parlamentarne izbore dogodine.

"Prilikom izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost došli smo u parlamentarnu i političku krizu. Shodno tome, mi iz Demokratske partije socijalista napustili smo funkcije na čelima odbora kojima smo predsjedavali, kao i funkciju potpredsjednika Skupštine", podsjetio je Živković.

Kazao je da opozicija želi da bude konstruktivan partner u procesu evropskih integracija, te da su iznenađeni ponašanjem vlasti.

Jedan od lidera Evropskog saveza Damir Šehović naveo je da za ovim dokumentom ne bi bilo potrebe da je vlast u prethodnom periodu pokazala "minimum želje i kapaciteta" da obezbijede širok društveni konsenzus po pitanju završetka procesa evropskih integracija.

"Takav odnos smo pokazali već i želimo opet da pokažemo zrelost. Ovo nije platforma opozicije protiv vlasti, ovim želimo da zaštitimo državu od političke neodgovornosti", dodao je Šehović.

On je kazao da opozicija "ne ucjenjuje, ne blokira i ne divlja" u parlamentu, već da pruža ruku.

"Evropske integracije su prije svega prilika da se jedno društvo okupi oko ključnih političkih izazova s kojima se jedno društvo suočava", poručio je Šehović.

Konstatovao je da ponuđeni dokument nije "švedski sto", te da vlast ne može da bira ono što im se sviđa, a da ostavlja na stolu ono što im nije zgodno.

“Šte će vlast uraditi, saznaćemo narednih dana”, ocijenio je Šehović.

Poslanik Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijan Vuksanović naveo je da vjeruje da, ako ima ozbiljnosti u vlasti, platforma opozicije će biti prihvaćena.

"Za nekoliko dana u Tivtu će se okupiti sam vrh EU, svjedoci smo koliko se iz tih država šalje poruka jedinstva i dogovora", dodao je on.

Vuksanović je kazao da je opozicija tu da da doprinos.