Donald Tramp nazvao je Marka Rutea "taticom", a isplivalo je i nekoliko laskavih i šarmantnih poruka između dvojice moćnika.

Izvor: ANP / Alamy / Alamy / Profimedia

Danima se činilo da nema izlaza iz najnovijeg zastoja između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Tramp insistirao je da mora imati Grenland i da neće pristati ni na šta manje od potpunog vlasništva.

Čak i nakon što je juče u govoru u Davosu u Švajcarskoj odustao od pretnje upotrebom sile, pat-pozicija je ostala. A onda se pojavio Mark Rute.

Glavni sekretar NATO-a možda je imao ključnu ulogu u ubjeđivanju Trampa da odustane od prijetnje uvođenjem kaznenih carina protiv osam evropskih zemalja kako bi izvršio pritisak za američku kontrolu nad Grenlandom.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Tramp je naveo da je sa Ruteom na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu dogovorio "okvir budućeg sporazuma" o bezbjednosti Arktika, čime su potencijalno ublažene tenzije sa dalekosežnim geopolitičkim posledicama.

Nazvao ga "taticom" i poslao mu laskavu poruku

Malo je poznato šta taj dogovor konkretno uključuje i koliko je Ruteova intervencija bila presudna, a Tramp u svakom trenutku može promijeniti stav. Ipak, zasad je Rute dodatno učvrstio reputaciju "Trampovog šaptača".

To je tek jedan od nadimaka za čovjeka koji je tokom više od decenije dominacije holandskom politikom bio poznat kao "Teflon Mark". Ruteova reputacija političara koji zna da očara predsjednika SAD-a dobila je na snazi prošle godine, kada je Trampa na jednom savezničkom samitu u Hagu nazvao "taticom" i poslao mu laskavu poruku.

Metju Kronig, potpredsjednik i viši direktor Skokroft Centra za strategiju i bezbjednost pri Atlantskom savjetu, rekao je da su dramatične scene u Davosu naglasile Ruteovu sposobnost da zadrži najmoćnijeg svjetskog čelnika unutar saveza.

"Mislim da se glavni sekretar Rute nametnuo kao jedan od najučinkovitijih evropskih diplomata i Trampovih šaptača. Čini se da ima poseban način komunikacije sa Trampom koji omogućava da SAD i Trampova administracija ostanu konstruktivno uključeni u NATO", istakao je Kronig.

"Jedva čekam da se vidimo"

Čini se da Ruteov uspeh u odnosima sa Trampom počiva na kombinaciji šarma i laskanja, uz vrlo malo otkrivanja sadržaja njihovih razgovora. To je taktika kojom se služio i gotovo 13 godina kao holandski premijer, dok je okupljao koalicione partnere.

Sam Tramp je uoči puta u Davos ove nedelje istakao Ruteovu srdačnost, objavivši poruku glavnog sekretara NATO-a na svojoj platformi Truth Social. U poruci mu se Rute obraća sa "Gospodine predsjedniče, dragi Donalde" i hvali Trampovu diplomatiju u Siriji, Gazi i Ukrajini, prenosi Indrex.

"Posvećen sam pronalaženju rešenja za Grenland. Jedva čekam da se vidimo", stoji u poruci.

Rute je godinama bio simbol nizozemske politike konsenzusa, vodeći četiri često nestabilne vladajuće koalicije na putu ka statusu najdugovečnijeg premijera u istoriji zemlje. Preživio je brojne domaće političke skandale, zbog čega je i dobio nadimak "Teflon Mark", jer se činilo da se afere nikada ne zadržavaju na njemu.